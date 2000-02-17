Раздел: Мир
В Германии появится необычное министерство
Сфера деятельности будущего "Министерства Родины" пока не понятна до конца.
Если через несколько недель Германия наконец получит новое правительство, то в его составе будет 15 министерств. 14 традиционных и одно - с необычным названием Heimatministerium. Его можно перевести как «министерство родины». Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.
Чем будет заниматься эта структура и для чего ее хотят создать?
Дискуссия о таком министерство активизировалась во время выборов в Бундестаг прошлой осенью. Правопопулистского «Альтернатива для Германии» позиционировала себя «защитником немецкой родины». Традиционные же партии не хотели без боя отдавать понятие «родина» - особенно политики из баварского Христианско-социального союза, сестринского к христианским демократам Ангелы Меркель (Angela Merkel) политической силы.
В Баварии такое министерство появилось еще в 2013 году, задолго до кризиса беженцев 2015-2016 годов. Это министерство занимается, например, инфраструктурными проектами, среди которых и развитие быстрого интернета по всей территории Баварии, но также и децентрализацией администрирования - перенос отдельных управленческих структур на места с целью повышения эффективности развития регионов.
Сейчас же, как аргументируют баварские консерваторы, «министерство родины» нужно прежде всего новым федеральным землям Германии, где получила очень много голосов на выборах «АПН». По мнению одного из лидеров Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зедер, причина усиления правых популистов очевидна: чем более заброшенный регион, тем меньше его жители поддерживают демократические силы. Идею «патриотического министерства» поддержал и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В День Германского единства он вспомнил трендовая слово: «Чем быстрее вращается мир, тем больше тоска по родине. Нельзя отдавать это право».
Cуперминистерство
И вот идея материализуется. На коалиционных переговорах между Христианско-демократическим союзом (ХДС), Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и баварским ХСС последняя добилась, чтобы ее лидер Хорст Зеегофер в новом правительстве возглавил министерство внутренних дел.
Правда, теперь речь идет не просто о внутриполитическом ведомство, а о министерстве в дополнительных полномочий которого будут принадлежать также сфера строительства и собственно развития родины. Таким образом в МВД появится 100 новых штатных должностей и один статс-секретарь. Но все это пока только планы, ведь вопросы формирования правительства большой коалиции все еще остается открытым.
И если вопрос борьбы с преступниками и терроризмом, земельного планирования и развития инфраструктуры довольно понятными, то чем именно «суперминистерство» будет заниматься под вывеской «родина» еще совершенно не известно.
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Сюда идут и децентрализация и демографическая политика, но и другие крупные темы. Вполне вероятно, что министерство с такими полномочиями будет вмешиваться в сферу ведения других министерств.
Если через несколько недель Германия наконец получит новое правительство, то в его составе будет 15 министерств. 14 традиционных и одно - с необычным названием Heimatministerium. Его можно перевести как «министерство родины». Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.
Чем будет заниматься эта структура и для чего ее хотят создать?
Дискуссия о таком министерство активизировалась во время выборов в Бундестаг прошлой осенью. Правопопулистского «Альтернатива для Германии» позиционировала себя «защитником немецкой родины». Традиционные же партии не хотели без боя отдавать понятие «родина» - особенно политики из баварского Христианско-социального союза, сестринского к христианским демократам Ангелы Меркель (Angela Merkel) политической силы.
В Баварии такое министерство появилось еще в 2013 году, задолго до кризиса беженцев 2015-2016 годов. Это министерство занимается, например, инфраструктурными проектами, среди которых и развитие быстрого интернета по всей территории Баварии, но также и децентрализацией администрирования - перенос отдельных управленческих структур на места с целью повышения эффективности развития регионов.
Сейчас же, как аргументируют баварские консерваторы, «министерство родины» нужно прежде всего новым федеральным землям Германии, где получила очень много голосов на выборах «АПН». По мнению одного из лидеров Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зедер, причина усиления правых популистов очевидна: чем более заброшенный регион, тем меньше его жители поддерживают демократические силы. Идею «патриотического министерства» поддержал и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В День Германского единства он вспомнил трендовая слово: «Чем быстрее вращается мир, тем больше тоска по родине. Нельзя отдавать это право».
Cуперминистерство
И вот идея материализуется. На коалиционных переговорах между Христианско-демократическим союзом (ХДС), Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и баварским ХСС последняя добилась, чтобы ее лидер Хорст Зеегофер в новом правительстве возглавил министерство внутренних дел.
Правда, теперь речь идет не просто о внутриполитическом ведомство, а о министерстве в дополнительных полномочий которого будут принадлежать также сфера строительства и собственно развития родины. Таким образом в МВД появится 100 новых штатных должностей и один статс-секретарь. Но все это пока только планы, ведь вопросы формирования правительства большой коалиции все еще остается открытым.
И если вопрос борьбы с преступниками и терроризмом, земельного планирования и развития инфраструктуры довольно понятными, то чем именно «суперминистерство» будет заниматься под вывеской «родина» еще совершенно не известно.
Читайте также: США выдвинули серьезное обвинение "повару Путина"
Сюда идут и децентрализация и демографическая политика, но и другие крупные темы. Вполне вероятно, что министерство с такими полномочиями будет вмешиваться в сферу ведения других министерств.
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