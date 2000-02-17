В Германии появится необычное министерство

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Партия Ангелы Меркель несколько улучшила свои позиции, а правые популисты – ухудшили.

Об этом свидетельствуют проведенные недавно опросы.

По официальным предварительным результатам выборов в главный законодательный орган ФРН, который состоялись вчера, больше всего отдали свои голоса на ХДС-ХСС (блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза).