Раздел: Мир
В Турции трем журналистам дали пожизненный срок
Репортеры без границ выразили возмущение решением суда в Стамбуле.
Суд Стамбула приговорил к пожизненному заключению трех известных турецких журналистов. Их обвиняют в участии в радикальном движении, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
16 февраля признаны виновными бывший главред ныне закрытой газеты Taraf Ахмет Алтан, его брат - профессор экономики и писатель Мехмет Алтан, а также известная журналистка Назли Иличак. Вместе с этими журналистами осуждены также еще трое сотрудников газеты Taraf.
Суд решил, что они были связаны с движением радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти обвиняют в попытке путча в 2016 году.
Репортеры без границ выразили возмущение решением суда в Стамбуле. "Приговор Ахмету Алтану, Мехмету Алтану и Назли Иличак является катастрофическим сигналом для дальнейших судебных процессов против журналистов, находящихся на скамье подсудимых по аналогичным обвинениям", - заявил представитель правозащитной организации Кристиан Мир.
В тот же день, 16 февраля, вышел на свободу корреспондент немецкой газеты Die Welt Дениз Юджель. Журналист с немецко-турецким гражданством находился в турецкой тюрьме больше года.
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В январе полиция Турции провела рейды, арестовав десятки противников военной операции против сирийских курдов.
Суд Стамбула приговорил к пожизненному заключению трех известных турецких журналистов. Их обвиняют в участии в радикальном движении, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
16 февраля признаны виновными бывший главред ныне закрытой газеты Taraf Ахмет Алтан, его брат - профессор экономики и писатель Мехмет Алтан, а также известная журналистка Назли Иличак. Вместе с этими журналистами осуждены также еще трое сотрудников газеты Taraf.
Суд решил, что они были связаны с движением радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти обвиняют в попытке путча в 2016 году.
Репортеры без границ выразили возмущение решением суда в Стамбуле. "Приговор Ахмету Алтану, Мехмету Алтану и Назли Иличак является катастрофическим сигналом для дальнейших судебных процессов против журналистов, находящихся на скамье подсудимых по аналогичным обвинениям", - заявил представитель правозащитной организации Кристиан Мир.
В тот же день, 16 февраля, вышел на свободу корреспондент немецкой газеты Die Welt Дениз Юджель. Журналист с немецко-турецким гражданством находился в турецкой тюрьме больше года.
Читайте также: Американцу дали пожизненный срок за пьяное вождение
В январе полиция Турции провела рейды, арестовав десятки противников военной операции против сирийских курдов.
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