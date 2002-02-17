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В Турции трем журналистам дали пожизненный срок

В Турции трем журналистам дали пожизненный срокРепортеры без границ выразили возмущение решением суда в Стамбуле.

Суд Стамбула приговорил к пожизненному заключению трех известных турецких журналистов. Их обвиняют в участии в радикальном движении, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

16 февраля признаны виновными бывший главред ныне закрытой газеты Taraf Ахмет Алтан, его брат - профессор экономики и писатель Мехмет Алтан, а также известная журналистка Назли Иличак. Вместе с этими журналистами осуждены также еще трое сотрудников газеты Taraf.

Суд решил, что они были связаны с движением радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти обвиняют в попытке путча в 2016 году.

Репортеры без границ выразили возмущение решением суда в Стамбуле. "Приговор Ахмету Алтану, Мехмету Алтану и Назли Иличак является катастрофическим сигналом для дальнейших судебных процессов против журналистов, находящихся на скамье подсудимых по аналогичным обвинениям", - заявил представитель правозащитной организации Кристиан Мир.

В тот же день, 16 февраля, вышел на свободу корреспондент немецкой газеты Die Welt Дениз Юджель. Журналист с немецко-турецким гражданством находился в турецкой тюрьме больше года.

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В январе полиция Турции провела рейды, арестовав десятки противников военной операции против сирийских курдов.
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 Теги: Турция, журналисты

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Сегодня, 13:53 » Автор: Татьяна Ларина
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