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Раздел: Мир  
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В Белоруссии начали использовать дроны для поиска самогонщиков

В Белоруссии начали использовать дроны для поиска самогонщиков С помощью квадрокоптера удалось выявить самогонщиков и изъять у них 4 тонны браги.

Очередное крупное производство самогона ликвидировано белорусскими правоохранителями в Молодечненском районе Минской области, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.

По информации Управления внутренних дел Минского облисполкома, при операции изъято 390 литров готового продукта и более 4 тонн браги.

Для пресечения незаконной деятельности оптовых производителей суррогата в регионе квадрокоптер был использован впервые.

Использование дрона, который был запущен над деревней Носилово, не только позволило выявить самогонный аппарат по характерным признакам, но и задержать неработающего местного жителя с поличным.

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«С высоты птичьего полета отчетливо были заметны не только дым, дрова в автомашине, но и готовая продукция в пластиковых канистрах при входе в подпольный цех», – рассказали в ведомстве.
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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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