Раздел: Мир
В Белоруссии начали использовать дроны для поиска самогонщиков
С помощью квадрокоптера удалось выявить самогонщиков и изъять у них 4 тонны браги.
Очередное крупное производство самогона ликвидировано белорусскими правоохранителями в Молодечненском районе Минской области, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
По информации Управления внутренних дел Минского облисполкома, при операции изъято 390 литров готового продукта и более 4 тонн браги.
Для пресечения незаконной деятельности оптовых производителей суррогата в регионе квадрокоптер был использован впервые.
Использование дрона, который был запущен над деревней Носилово, не только позволило выявить самогонный аппарат по характерным признакам, но и задержать неработающего местного жителя с поличным.
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«С высоты птичьего полета отчетливо были заметны не только дым, дрова в автомашине, но и готовая продукция в пластиковых канистрах при входе в подпольный цех», – рассказали в ведомстве.
Очередное крупное производство самогона ликвидировано белорусскими правоохранителями в Молодечненском районе Минской области, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
По информации Управления внутренних дел Минского облисполкома, при операции изъято 390 литров готового продукта и более 4 тонн браги.
Для пресечения незаконной деятельности оптовых производителей суррогата в регионе квадрокоптер был использован впервые.
Использование дрона, который был запущен над деревней Носилово, не только позволило выявить самогонный аппарат по характерным признакам, но и задержать неработающего местного жителя с поличным.
Читайте также: Битва за овец: на разборке пастухов в Нигерии погибло 36 человек
«С высоты птичьего полета отчетливо были заметны не только дым, дрова в автомашине, но и готовая продукция в пластиковых канистрах при входе в подпольный цех», – рассказали в ведомстве.
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