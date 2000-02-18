Раздел: Мир
В Британии произошло крупнейшее землетрясение десятилетия
Телефонные линии полиции были перегружены от звонков местных жителей.
17 февраля на территории Уэльса и западной Великобритании произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные Британской геологической службы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Эпицентр землетрясения находился в 20 км от города Суонси на глубине 7,5 км.
По данным службы, это крупнейшее землетрясение в Британии за последние 10 лет – подобное произошло в графстве Линкольншир в феврале 2008 года, когда сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2.
Читайте также: В одной из стран Африки объявлено чрезвычайное положение
В полиции сообщили, что от населения поступает много вызовов, связанных с землетрясением.
17 февраля на территории Уэльса и западной Великобритании произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные Британской геологической службы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Эпицентр землетрясения находился в 20 км от города Суонси на глубине 7,5 км.
По данным службы, это крупнейшее землетрясение в Британии за последние 10 лет – подобное произошло в графстве Линкольншир в феврале 2008 года, когда сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2.
Читайте также: В одной из стран Африки объявлено чрезвычайное положение
В полиции сообщили, что от населения поступает много вызовов, связанных с землетрясением.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
521
0
Оставьте свой комментарий