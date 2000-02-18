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Раздел: Мир  
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В Британии произошло крупнейшее землетрясение десятилетия

В Британии произошло крупнейшее землетрясение десятилетия Телефонные линии полиции были перегружены от звонков местных жителей.

17 февраля на территории Уэльса и западной Великобритании произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные Британской геологической службы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Эпицентр землетрясения находился в 20 км от города Суонси на глубине 7,5 км.

По данным службы, это крупнейшее землетрясение в Британии за последние 10 лет – подобное произошло в графстве Линкольншир в феврале 2008 года, когда сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2.

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В полиции сообщили, что от населения поступает много вызовов, связанных с землетрясением.
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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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