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Лукашенко назвал условия для ввода белорусских миротворцев на Донбасс

Лукашенко назвал условия для ввода белорусских миротворцев на Донбасс Президент Белоруссии поделился своим видением ситуации с миротворцами.

В случае договоренностей между президентом Украины Петром Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным Беларусь готова выполнять миротворческую роль в урегулировании конфликта на Донбассе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Беларусь готова направить на Донбасс миротворцев при соответствующей договоренности между президентом Украины Петром Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА в воскресенье, 18 февраля.

По словам Лукашенко, если бы Беларуси поручили сыграть какую-либо роль в урегулировании конфликта на Донбассе, то Минск выполнял бы все необходимое, не занимая чью-то позицию. "Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: встать между - я встану, договоритесь вывести 10 тысяч вооруженных сил Беларуси - мы поставим их на границе, где вы скажете", - заявил белорусский президент.

При этом, по его словам, он не может сделать того, о чем президенты Украины и России не договорятся. Лукашенко добавил, что "такова позиция Беларуси - честная и искренняя". "В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию", - продолжил президент Беларуси.

Он также сообщил, что еще в первый год конфликта на Донбассе Беларусь направила свои предложения по урегулированию, но в Евросоюзе их не приняли. "И я сейчас считаю, что многие европейцы заинтересованы в этом конфликте, как бы они себя ни рядили в миротворцев. Если бы приняли - был бы вариант. Сегодня вернулись к половинчатому варианту того, что я предлагал: давайте и белорусов включим (это НАТО предлагает), потому что им якобы доверяет Россия", - заявил Лукашенко.

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Напомним, министру иностранных дел Украины Павлу Климкину не удалось договориться с главой МИД России Сергеем Лавровым о присутствии международных миротворцев на Донбассе.
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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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