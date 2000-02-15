В Польше на военном полигоне нашли тела двух человек

Точную причину смерти мужчин пока не озвучили.



В Польше на полигоне вблизи города Дравско-Поморское нашли тела двух гражданских. Об этом сообщает Fakt.pl, пишет



Тела гражданских были найдены на территории полигона во вторник утром.



"Военная жандармерия проводит на месте происшествия оперативно-следственные действия", - сообщил комендант отдела Военной жандармерии в Щецине Даниэль Ковальчик.



Следствие по делу начала районная прокуратура в Дравско-Поморском.



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По данным СМИ, к гибели мужчин могла привести чрезмерная скорость - они быстро двигались по ухабистой, лесистой территории. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Польше на полигоне вблизи города Дравско-Поморское нашли тела двух гражданских. Об этом сообщает Fakt.pl, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду Тела гражданских были найдены на территории полигона во вторник утром."Военная жандармерия проводит на месте происшествия оперативно-следственные действия", - сообщил комендант отдела Военной жандармерии в Щецине Даниэль Ковальчик.Следствие по делу начала районная прокуратура в Дравско-Поморском.По данным СМИ, к гибели мужчин могла привести чрезмерная скорость - они быстро двигались по ухабистой, лесистой территории.



