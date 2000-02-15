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Раздел: Мир  
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В Эквадоре разбился вертолет, есть погибшие

В Эквадоре разбился вертолет, есть погибшие Причины катастрофы пока неизвестны.

Легкий вертолет R44 упал во вторник в океан неподалеку от пляжа Сан-Матео в эквадорской провинции Манаби, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

В результате погибли три человека, – сообщает спасательная служба Эквадора.

Сразу после получения сигнала о катастрофе к месту происшествия были направлены спасатели, полиция и звено эквадорских ВВС, отмечается в сообщении.

Спасатели обнаружили тела трех человек, находившихся в салоне вертолета, их извлекли и на лодках доставили в порт Сан-Матео. Главное управление гражданской авиации страны начало расследование причин катастрофы.

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Напомним, ранее сообщалось, что разбившийся в Подмосковье Ан-148 столкнулся с вертолетом «Почты России».
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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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