Раздел: Мир
В Эквадоре разбился вертолет, есть погибшие
Причины катастрофы пока неизвестны.
Легкий вертолет R44 упал во вторник в океан неподалеку от пляжа Сан-Матео в эквадорской провинции Манаби, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В результате погибли три человека, – сообщает спасательная служба Эквадора.
Сразу после получения сигнала о катастрофе к месту происшествия были направлены спасатели, полиция и звено эквадорских ВВС, отмечается в сообщении.
Спасатели обнаружили тела трех человек, находившихся в салоне вертолета, их извлекли и на лодках доставили в порт Сан-Матео. Главное управление гражданской авиации страны начало расследование причин катастрофы.
Читайте также: В Сирии обстреляли российское здание
Напомним, ранее сообщалось, что разбившийся в Подмосковье Ан-148 столкнулся с вертолетом «Почты России».
Легкий вертолет R44 упал во вторник в океан неподалеку от пляжа Сан-Матео в эквадорской провинции Манаби, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
В результате погибли три человека, – сообщает спасательная служба Эквадора.
Сразу после получения сигнала о катастрофе к месту происшествия были направлены спасатели, полиция и звено эквадорских ВВС, отмечается в сообщении.
Спасатели обнаружили тела трех человек, находившихся в салоне вертолета, их извлекли и на лодках доставили в порт Сан-Матео. Главное управление гражданской авиации страны начало расследование причин катастрофы.
Читайте также: В Сирии обстреляли российское здание
Напомним, ранее сообщалось, что разбившийся в Подмосковье Ан-148 столкнулся с вертолетом «Почты России».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
149
0
Оставьте свой комментарий