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Раздел: Мир  
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Трамп готовит крупнейшие санкции против КНДР, - СМИ

Трамп готовит крупнейшие санкции против КНДР, - СМИСанкции планируют объявить после окончания Олимпиады в Южной Корее.

Соединенные Штаты намерены ввести самый жесткий на сегодняшний день пакет санкций против Северной Кореи. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщает агентство Reuters ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США.

Таким образом планируется усилить давление на страну из-за ее ядерных и ракетных испытаний, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Это будет самым большим пакетом новых санкций против режима в Северной Корее", - сказал он.

Как отмечается, суровые санкции могут негативно повлиять на потепление между Северной и Южной Кореями и их подготовку к созданию благоприятных условий для встречи между лидером КДНР Ким Чен Ином и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином.

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Ожидается, что новые санкции будут анонсированы во время визита дочери президента США Дональда Трампа - Иванки в Южную Корею на ужин с президентом страны и на завершающую церемонию зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Ее визит совпадает с приездом чиновника из КНДР, Ким Йонг Чолом, против которого внедрены санкции. Его обвиняют в затоплении южнокорейского военного корабля в 2010 году, в результате чего погибли 46 матросов. Чиновник также встретится с Президентом Южной Кореи Мун Чже Ином.
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 Теги: США, КНДР, санкции

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Сегодня, 14:34 » Автор: Богдан Процив
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