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Трамп заявил об успешности первого года на посту президента США

Трамп заявил об успешности первого года на посту президента США

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