» » Трамп заявил об успешности первого года на посту президента США
Раздел: Мир  
0

Трамп заявил об успешности первого года на посту президента США

Трамп заявил об успешности первого года на посту президента США Среди своих заслуг он отметил реформу налогообложения.

Президент США Дональд Трамп считает первый год пребывания у власти своей администрации самым удачным за всю историю США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Об этом он заявил в пятницу на конференции представителей консервативных политических сил, проходящей в местечке Оксон Хилл (штат Мэриленд),

«Это был, вероятно, самый успешный первый год новой администрации у власти за всю историю США», — заявил он, сославшись, в частности, на реформу системы налогообложения и на отмену целого ряда бюрократических правил, в частности касающихся добычи энергоносителей на территории США.

Читайте также: Дональд Трамп пошутил о своей лысине

«Мы положили конец войне против американской энергетики и мы положили конец войне против угля как великолепного чистого топлива», — заявил он.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Сегодня, 02:29 » Автор: Евгений Шевченко
     113
     0

Похожие новости по теме

Дональд Трамп пошутил о своей лысине Дональд Трамп пошутил о своей лысине

Президент США продемонстрировал самоиронию.

Трамп неожиданно высказался о Ким Чен Ыне Трамп неожиданно высказался о Ким Чен Ыне

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын показал, что сообразительный, так как смог захватить власть в стране.

Дональд Трамп нарушил столетнюю традицию Америки Дональд Трамп нарушил столетнюю традицию Америки

Впервые с 1921 года президент США не посетил традиционный ужин с журналистами

Дональд Трамп поддержал марш против абортов в Вашингтоне Дональд Трамп поддержал марш против абортов в Вашингтоне

Трамп пообещал "полную поддержку" участникам марша.

Трамп пообещал перемены в ООН Трамп пообещал перемены в ООН

Дональд Трамп заявил, что обещает ООН большие перемены после его инаугурации в январе 2017 года.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх