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Трамп заявил об успешности первого года на посту президента США
Среди своих заслуг он отметил реформу налогообложения.
Президент США Дональд Трамп считает первый год пребывания у власти своей администрации самым удачным за всю историю США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Об этом он заявил в пятницу на конференции представителей консервативных политических сил, проходящей в местечке Оксон Хилл (штат Мэриленд),
«Это был, вероятно, самый успешный первый год новой администрации у власти за всю историю США», — заявил он, сославшись, в частности, на реформу системы налогообложения и на отмену целого ряда бюрократических правил, в частности касающихся добычи энергоносителей на территории США.
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«Мы положили конец войне против американской энергетики и мы положили конец войне против угля как великолепного чистого топлива», — заявил он.
Президент США Дональд Трамп считает первый год пребывания у власти своей администрации самым удачным за всю историю США, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Об этом он заявил в пятницу на конференции представителей консервативных политических сил, проходящей в местечке Оксон Хилл (штат Мэриленд),
«Это был, вероятно, самый успешный первый год новой администрации у власти за всю историю США», — заявил он, сославшись, в частности, на реформу системы налогообложения и на отмену целого ряда бюрократических правил, в частности касающихся добычи энергоносителей на территории США.
Читайте также: Дональд Трамп пошутил о своей лысине
«Мы положили конец войне против американской энергетики и мы положили конец войне против угля как великолепного чистого топлива», — заявил он.
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