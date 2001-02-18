Раздел: Мир
В США вооруженная женщина протаранила ограждение Белого Дома
К счастью, в результате происшествия обошлось без пострадавших.
Американка Джессика Р. Форд врезалась на своем внедорожнике Chevrolet Uplander в защитное ограждение у Белого дома. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWSONE
При этом, у женщины с собой был пистолет.
Правоохранители, прибывшие на место происшествия, задержали женщину.
К счастью, в результате происшествия обошлось без пострадавших.
Следует отметить, что это уже не первая попытка Джессики Р. Форд попасть на территорию Белого дома. В частности, в 2017 год у женщину три раза арестовывали за попытки попасть в резиденцию президента.
Читайте также: Под Киевом пьяная на авто протаранила забор дома и скрылась
Как сообщалось ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что самой запутанной из существующих международных проблем является конфликт между палестинцами и израильтянами.
Американка Джессика Р. Форд врезалась на своем внедорожнике Chevrolet Uplander в защитное ограждение у Белого дома. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWSONE
При этом, у женщины с собой был пистолет.
Правоохранители, прибывшие на место происшествия, задержали женщину.
К счастью, в результате происшествия обошлось без пострадавших.
Следует отметить, что это уже не первая попытка Джессики Р. Форд попасть на территорию Белого дома. В частности, в 2017 год у женщину три раза арестовывали за попытки попасть в резиденцию президента.
Читайте также: Под Киевом пьяная на авто протаранила забор дома и скрылась
Как сообщалось ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что самой запутанной из существующих международных проблем является конфликт между палестинцами и израильтянами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
112
0
Оставьте свой комментарий