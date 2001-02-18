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Раздел: Мир  
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В США вооруженная женщина протаранила ограждение Белого Дома

В США вооруженная женщина протаранила ограждение Белого ДомаК счастью, в результате происшествия обошлось без пострадавших.

Американка Джессика Р. Форд врезалась на своем внедорожнике Chevrolet Uplander в защитное ограждение у Белого дома. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWSONE

При этом, у женщины с собой был пистолет.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, задержали женщину.

К счастью, в результате происшествия обошлось без пострадавших.

Следует отметить, что это уже не первая попытка Джессики Р. Форд попасть на территорию Белого дома. В частности, в 2017 год у женщину три раза арестовывали за попытки попасть в резиденцию президента.

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Как сообщалось ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что самой запутанной из существующих международных проблем является конфликт между палестинцами и израильтянами.
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 Теги: США, Белый Дом

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Сегодня, 14:47 » Автор: Татьяна Ларина
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