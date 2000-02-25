Путин всех сдал: эксперт рассказал, почему погибли российские наемники в Сирии

Разгром российский наемников из ЧВК "Вагнер" в Сирии мог произойти не без ведома Кремля.



Такое мнение озвучил политик и дипломат, бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный. Об этом сообщает



"В данном случае их просто сдали. Возможно, на часть списка, возможно, на часть юридических лиц из кремлевского доклада США, но их разменяли на кого-то. Потому что то, что произошло, с точки зрения оперативно-тактической оценки ситуации говорит о том, что заранее было четко указано, где будет находиться колонна и в каком направлении она будет двигаться", - говорит он.



Также дипломат напомнил о недавнем визите делегации руководителей российских спецслужб в США. По мнению Бессмертного, во время встречи мог обсуждаться вопрос российских наемников в Сирии и американцы получили заверения, что россиян там не было и нет.



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"И это только лишний раз говорит, что давняя имперская советская и российская традиция под названием "бабы нарожают" точно попадает в философию того, что произошло", - резюмирует дипломат. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Такое мнение озвучил политик и дипломат, бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф "В данном случае их просто сдали. Возможно, на часть списка, возможно, на часть юридических лиц из кремлевского доклада США, но их разменяли на кого-то. Потому что то, что произошло, с точки зрения оперативно-тактической оценки ситуации говорит о том, что заранее было четко указано, где будет находиться колонна и в каком направлении она будет двигаться", - говорит он.Также дипломат напомнил о недавнем визите делегации руководителей российских спецслужб в США. По мнению Бессмертного, во время встречи мог обсуждаться вопрос российских наемников в Сирии и американцы получили заверения, что россиян там не было и нет."И это только лишний раз говорит, что давняя имперская советская и российская традиция под названием "бабы нарожают" точно попадает в философию того, что произошло", - резюмирует дипломат.



