Раздел: Мир
В Индии автомобиль протаранил здание школы, есть погибшие
9 учеников погибли
В Индии минимум девять учеников погибли после того, как автомобиль протаранил здание школы в городе Музаффарпур на востоке страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Отмечено также, что в результате инцидента пострадали еще 24 человека, все они доставлены в ближайшую больницу.
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Как сообщается, причины этой аварии пока неизвестны.
В Индии минимум девять учеников погибли после того, как автомобиль протаранил здание школы в городе Музаффарпур на востоке страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Отмечено также, что в результате инцидента пострадали еще 24 человека, все они доставлены в ближайшую больницу.
Читайте также: В Индии обвалилось двухэтажное здание, есть погибшие
Как сообщается, причины этой аварии пока неизвестны.
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