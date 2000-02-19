» » В Индии автомобиль протаранил здание школы, есть погибшие
Раздел: Мир  
0

В Индии автомобиль протаранил здание школы, есть погибшие

В Индии автомобиль протаранил здание школы, есть погибшие9 учеников погибли

В Индии минимум девять учеников погибли после того, как автомобиль протаранил здание школы в городе Музаффарпур на востоке страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Отмечено также, что в результате инцидента пострадали еще 24 человека, все они доставлены в ближайшую больницу.

Читайте также: В Индии обвалилось двухэтажное здание, есть погибшие

Как сообщается, причины этой аварии пока неизвестны.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Индия, автомобиль

Загрузка...
Сегодня, 14:23 » Автор: Татьяна Ларина
     142
     0

Похожие новости по теме

В Германии пассажирский автобус протаранил здание банка В Германии пассажирский автобус протаранил здание банка

В результате инцидента пострадали четыре человека

На Мальте самолет протаранил здание На Мальте самолет протаранил здание

Частный самолет врезался в офисное здание.

В Австралии автомобиль протаранил школу: погибли дети В Австралии автомобиль протаранил школу: погибли дети

В результате происшествия погибли двое детей.

В Индии грузовик протаранил толпу людей: есть жертвы В Индии грузовик протаранил толпу людей: есть жертвы

По меньшей мере погибли 7 человек.

В Индии обвалилось двухэтажное здание, есть погибшие В Индии обвалилось двухэтажное здание, есть погибшие

На западе Индии обрушилось двухэтажное здание, погибло два человека.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх