Оккупанты задержали крымскую татарку за одиночный пикет

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Стражи правопорядка проверят, на какие деньги семья испанской инфанты приобрела большой дворец. В Испании разгорелся большой скандал. Против 47-летней принцессы Кристины началось расследование. Оно происходит в рамках нарушения денежных законов. Правда, больше всего может достаться не принцессе, а ее мужу. Именно он и его