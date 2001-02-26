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Оккупанты задержали крымскую татарку за одиночный пикет

Оккупанты задержали крымскую татарку за одиночный пикетЖенщина вышла на защиту дворца как исторической памятки.

Сегодня, 25 февраля, оккупанты в Крыму задержали 28-летнюю крымскотатарскую активистку Эльмаз Акимову, которая вышла на одиночный пикет в защиту Ханского дворца. Об этом заявил адвокат Эмиль Курбединов, которого цитирует Крымская солидарность. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на qha.com.ua.

— В Бахчисарае задержана местная жительница Эльмаз Акимова, вышедшая с одиночным пикетом возле Ханского дворца с плакатом - «руки прочь от Ханского дворца». Два провокатора разорвали плакат и сейчас ее сотрудники полиции пытаются увезти в участок. Гражданские защитники выезжают на место, — сказано в сообщении.

QHA сообщало, что в контролируемый Кремлем Железнодорожный суд Симферополя подали иск с требованием прекратить «реконструкцию» Ханского дворца. Истцом в деле является жена Ахтема Чийгоза - Эльмира Аблялимова, а ее официальным представителем- российский адвокат Николай Полозов.

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Напомним, в Бахчисарае оккупанты разрушают Ханский дворец. Дворец-музей закрыли под надуманным предлогом и поставили со всех сторон охрану.
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 Теги: Крым, Россия, оккупанты, татарка, крымские татары

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Сегодня, 01:44 » Автор: Едгар Букмирза
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