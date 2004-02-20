Новая химическая атака в Сирии: есть жертвы

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Командующий "Сирийской свободной армией" был ранен и, возможно, убит в результате взрыва бомбы в своем автомобиле, заявляют активисты. Базирующийся в Лондоне Наблюдательный совет по правам человека в Сирии, заявил, что взрыв произошел во время визита полковника Рияд аль-Асада в город в восточной Сирии. Пока никто не взял на