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Раздел: Мир  
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Новая химическая атака в Сирии: есть жертвы

Новая химическая атака в Сирии: есть жертвы У нескольких местных жителей проявились симптомы химического отравления.

Один ребенок погиб, еще у нескольких человек наблюдаются симптомы отравления хлором в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье в одном из районов Восточной Гуты, расположенной недалеко от Дамаска, заявили органы здравоохранения удерживаемого сирийскими повстанцами анклава, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на REUTERS.

Пострадавшие, а также водители машин скорой помощи и другие очевидцы почувствовали запах хлора после “мощного взрыва” в районе Восточной Гуты Эш-Шайфуния, говорится в заявлении местного отделения министерства здравоохранения оппозиционного Временного правительства Сирии.

Получить оперативный комментарий сирийской армии не удалось. Ранее власти Сирии неоднократно отрицали применение химоружия в ходе продолжающейся почти семь лет войны.

Минобороны РФ, которое помогает силам сирийского правительства, в воскресенье обвинило повстанцев в подготовке к использованию отравляющих веществ в Восточной Гуте, чтобы впоследствии обвинить Дамаск в применении химоружия.

Базирующийся в Великобритании Наблюдательный совет по правам человека в Сирии, отслеживающий ход конфликта, подтвердил гибель в Восточной Гуте одного ребенка в результате удушья, но сообщил, что не может подтвердить применение отравляющего вещества, сказал Рейтер по телефону директор организации.

Силы президента Сирии Башара Асада на прошлой неделе начали масштабное наступление на Восточную Гуту, последний крупный бастион повстанцев вблизи Дамаска.

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Совет безопасности ООН в субботу потребовал объявить в Сирии 30-дневное перемирие. Наблюдательный совет по правам человека в Сирии сообщил, что бомбардировка Восточной Гуты в воскресенье была менее интенсивной, чем на предыдущей неделе, однако унесла 14 жизней.
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 Теги: Сирия, атака

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Сегодня, 14:53 » Автор: Евгений Шевченко
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