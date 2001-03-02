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Раздел: Мир  
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В Южной Корее придумали оригинальный способ увеличения рождаемости

В Южной Корее придумали оригинальный способ увеличения рождаемостиРабочая неделя будет состоять из 40 часов основного времени и 12 сверхурочных.

Национальное собрание Южной Кореи приняло законопроект о сокращении рабочей недели с 68 до 52 часов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Планируется, что закон также поможет увеличить рождаемость в стране.

Рабочая неделя будет состоять из 40 часов основного времени и 12 сверхурочных. Граждане до 18 лет смогут работать 35 часов в неделю вместо 40.

По оценкам экспертов Экономического исследовательского института Южной Кореи, новый закон обойдется работодателям в 11 миллиардов долларов в год.

Закон вступит в силу в июле и будет применяться в первую очередь к крупным компаниям.

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С инициативой сокращения рабочих часов выступил президент Мун Чжэ Ин. В начале года он увеличил минимальную заработную плату на 16 процентов.
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 Теги: Южная Корея, рождаемость

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Сегодня, 02:27 » Автор: Татьяна Ларина
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