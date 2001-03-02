Раздел: Мир
В Южной Корее придумали оригинальный способ увеличения рождаемости
Рабочая неделя будет состоять из 40 часов основного времени и 12 сверхурочных.
Национальное собрание Южной Кореи приняло законопроект о сокращении рабочей недели с 68 до 52 часов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Планируется, что закон также поможет увеличить рождаемость в стране.
Рабочая неделя будет состоять из 40 часов основного времени и 12 сверхурочных. Граждане до 18 лет смогут работать 35 часов в неделю вместо 40.
По оценкам экспертов Экономического исследовательского института Южной Кореи, новый закон обойдется работодателям в 11 миллиардов долларов в год.
Закон вступит в силу в июле и будет применяться в первую очередь к крупным компаниям.
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С инициативой сокращения рабочих часов выступил президент Мун Чжэ Ин. В начале года он увеличил минимальную заработную плату на 16 процентов.
Национальное собрание Южной Кореи приняло законопроект о сокращении рабочей недели с 68 до 52 часов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Планируется, что закон также поможет увеличить рождаемость в стране.
Рабочая неделя будет состоять из 40 часов основного времени и 12 сверхурочных. Граждане до 18 лет смогут работать 35 часов в неделю вместо 40.
По оценкам экспертов Экономического исследовательского института Южной Кореи, новый закон обойдется работодателям в 11 миллиардов долларов в год.
Закон вступит в силу в июле и будет применяться в первую очередь к крупным компаниям.
Читайте также: Китайцы придумали оригинальный способ рыбной ловли. Фото
С инициативой сокращения рабочих часов выступил президент Мун Чжэ Ин. В начале года он увеличил минимальную заработную плату на 16 процентов.
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