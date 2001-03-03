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Раздел: Мир  
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В Исландии украли несколько сотен компьютеров для добычи криптовалют

В Исландии украли несколько сотен компьютеров для добычи криптовалют Всего было похищено около 600 устройств.

В Исландии из центров обработки данных были похищены около 600 компьютеров, используемых для майнинга (добычи) биткоинов и других криптовалют, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Это уже не первая такая кража. Как отметили в полиции, это крупнейшая серия краж, когда-либо произошедшая в Исландии. Три из четырех краж произошли в декабре, а четвертая - в январе, но власти ранее не обнародовали данную информацию, надеясь найти злоумышленников.

Стоимость похищенных компьютеров оценивается в почти 2 миллиона долларов. По данному делу были задержаны около 11 человек, включая охранника дата-центра. Судья окружного суда Рейкьянеса принял решение, чтобы двое из задержанных оставались под стражей

"Это грандиозная кража в невиданном масштабе. Все указывает на то, что это очень организованная преступная группа", - отметили в полиции.

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В данный момент полиция следит за потреблением электроэнергии по всей стране, надеясь, что воры выдадут себя, когда начнут майнить криптовалюту.
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 Теги: криптовалюты, компьютеры, кража

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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