В Исландии украли несколько сотен компьютеров для добычи криптовалют

Всего было похищено около 600 устройств.



В Исландии из центров обработки данных были похищены около 600 компьютеров, используемых для майнинга (добычи) биткоинов и других криптовалют, сообщает



Это уже не первая такая кража. Как отметили в полиции, это крупнейшая серия краж, когда-либо произошедшая в Исландии. Три из четырех краж произошли в декабре, а четвертая - в январе, но власти ранее не обнародовали данную информацию, надеясь найти злоумышленников.



Стоимость похищенных компьютеров оценивается в почти 2 миллиона долларов. По данному делу были задержаны около 11 человек, включая охранника дата-центра. Судья окружного суда Рейкьянеса принял решение, чтобы двое из задержанных оставались под стражей



"Это грандиозная кража в невиданном масштабе. Все указывает на то, что это очень организованная преступная группа", - отметили в полиции.



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В данный момент полиция следит за потреблением электроэнергии по всей стране, надеясь, что воры выдадут себя, когда начнут майнить криптовалюту. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Исландии из центров обработки данных были похищены около 600 компьютеров, используемых для майнинга (добычи) биткоинов и других криптовалют, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы Это уже не первая такая кража. Как отметили в полиции, это крупнейшая серия краж, когда-либо произошедшая в Исландии. Три из четырех краж произошли в декабре, а четвертая - в январе, но власти ранее не обнародовали данную информацию, надеясь найти злоумышленников.Стоимость похищенных компьютеров оценивается в почти 2 миллиона долларов. По данному делу были задержаны около 11 человек, включая охранника дата-центра. Судья окружного суда Рейкьянеса принял решение, чтобы двое из задержанных оставались под стражей"Это грандиозная кража в невиданном масштабе. Все указывает на то, что это очень организованная преступная группа", - отметили в полиции.В данный момент полиция следит за потреблением электроэнергии по всей стране, надеясь, что воры выдадут себя, когда начнут майнить криптовалюту.



