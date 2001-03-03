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Раздел: Мир  
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В центре бельгийского города взорвался жилой дом

В центре бельгийского города взорвался жилой дом В результате взрыва ранены два человека.

Взрыв большой силы, разрушивший в субботу в центре бельгийского города Льеж жилой дом, не повлек жертв. По информации спасателей, два человека получили легкие ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, взрыв, сопровождавшийся пламенем и разлетавшимися во все стороны камнями, произошел в Льеже на втором этаже дома, как предполагается, из-за утечки газа, хотя пожарные пока заявляют о том, что причина еще не выяснена. Фасад здания разрушен.

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Спасатели ранее опасались, что в доме могли погибнуть два человека. Однако оказалось, что пострадавшие - мужчина и его сын - получили лишь легкие ранения.
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 Теги: Бельгия, взрыв

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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