Раздел: Мир
В центре бельгийского города взорвался жилой дом
В результате взрыва ранены два человека.
Взрыв большой силы, разрушивший в субботу в центре бельгийского города Льеж жилой дом, не повлек жертв. По информации спасателей, два человека получили легкие ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается, взрыв, сопровождавшийся пламенем и разлетавшимися во все стороны камнями, произошел в Льеже на втором этаже дома, как предполагается, из-за утечки газа, хотя пожарные пока заявляют о том, что причина еще не выяснена. Фасад здания разрушен.
Читайте также: В Австралии три человека умерли, отравившись дыней
Спасатели ранее опасались, что в доме могли погибнуть два человека. Однако оказалось, что пострадавшие - мужчина и его сын - получили лишь легкие ранения.
Взрыв большой силы, разрушивший в субботу в центре бельгийского города Льеж жилой дом, не повлек жертв. По информации спасателей, два человека получили легкие ранения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается, взрыв, сопровождавшийся пламенем и разлетавшимися во все стороны камнями, произошел в Льеже на втором этаже дома, как предполагается, из-за утечки газа, хотя пожарные пока заявляют о том, что причина еще не выяснена. Фасад здания разрушен.
Читайте также: В Австралии три человека умерли, отравившись дыней
Спасатели ранее опасались, что в доме могли погибнуть два человека. Однако оказалось, что пострадавшие - мужчина и его сын - получили лишь легкие ранения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
184
0
Оставьте свой комментарий