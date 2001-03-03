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Раздел: Мир  
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США вывели последний корабль с акватории Черного моря

США вывели последний корабль с акватории Черного моря Американские эсминцы принимали участие в сирийской операции.

Накануне черноморскую акваторию покинул другой американский корабль - USS Ross DDG 71, который участвовал в ракетном ударе по Сирии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Ракетный эсминец ВМС США USS Carney DDG-64 после двухнедельного пребывания в Черном море покинул его акваторию, сообщает ресурс, следящий за передвижением боевых кораблей через турецкие проливы.

Корабль прошел через пролив Босфор в 06.00 по местному времени 3 марта.

USS Carney зашел в Черное море 18 февраля. Сообщалось, что USS Carney и Ross базируются в порту Рота в Испании в составе 6-го флота США.

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28 февраля из Черного моря вышел однотипный ракетный эсминец ВМС США - USS Ross DDG 71. Он зашел в его акваторию 17 февраля. Ross провел в Черном море 12 дней. Корабль участвовал в ракетном ударе по Сирии.
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 Теги: США, эсминец

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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