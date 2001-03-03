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Раздел: Мир  
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В ООН назвали колоссальное количество жертв войны в Сирии

В ООН назвали колоссальное количество жертв войны в Сирии За последние две недели погибло более 600 человек.

За две недели в сирийском районе Восточная Гута погибли около 600 человек, свыше двух тысяч получили ранения. Такие данные обнародовал в воскресенье, 4 марта, региональный представитель ООН в Сирии Панос Мумцис, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"В окруженной сирийскими войсками Восточной Гуте с 18 февраля в результате авиаударов и обстрелов погибли около 600 человек, более 2 000 получили ранения", – говорится в сообщении.

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По словам Мумциса, в регионе усиливаются бои, гибнет все больше людей, продолжают поступать сообщения о голоде среди населения и нанесении ударов по больницам.
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 Теги: Сирия, война

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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