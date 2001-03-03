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В ООН назвали колоссальное количество жертв войны в Сирии

В ООН назвали колоссальное количество жертв войны в Сирии

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В Сирии от авиаударов погибло полсотни мирных жителей Более 50 мирных жителей были убиты во время воздушных ударов по Алеппо в субботу, 13 августа.