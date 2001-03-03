» » Кровавое ДТП в Нью-Йорке: погибли дети и беременная женщина
Раздел: Мир  
0

Кровавое ДТП в Нью-Йорке: погибли дети и беременная женщина

Кровавое ДТП в Нью-Йорке: погибли дети и беременная женщина В результате наезда автомобиля также травмировано несколько несовершеннолетних.

В Нью-Йорке автомобиль влетел в толпу людей - беременная женщина и двое детей погибли, еще трое несовершеннолетних получили травмы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Известно, что ДТП случилось в районе Бруклин. После того, как виновник аварии совершил ДТП, он попытался скрыться. Но в момент побега, столкнулся с другой машиной.

"Дети умерли. Так чертовски ужасно", - пишет Leah Finnegan в Twitter, публикуя фото с места ЧП.

На данный момент правоохранители выясняют, преднамеренно водитель наехал на пешеходов или нет.

Читайте также: Мусульмане требуют разрешить ношение хиджаба в школах Казахстана

Копы тут же оцепили место аварии. Судя по фото, автомобили получили довольно сильные повреждения.

Кровавое ДТП в Нью-Йорке: погибли дети и беременная женщина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ДТП, Нью-Йорк

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
     328
     0

Похожие новости по теме

Мусульмане требуют разрешить ношение хиджаба в школах Казахстана Мусульмане требуют разрешить ношение хиджаба в школах Казахстана

Активисты написали открытое письмо президенту Назарбаеву.

В Австралии автомобиль протаранил школу: погибли дети В Австралии автомобиль протаранил школу: погибли дети

В результате происшествия погибли двое детей.

Жуткое ДТП в Румынии, погибли дети Жуткое ДТП в Румынии, погибли дети

В Румынии фура влетела в два автомобиля, среди погибших – дети

Смертельное ДТП на Гаити: водитель врезался в толпу людей Смертельное ДТП на Гаити: водитель врезался в толпу людей

На Гаити водитель автобуса наехал на двух пешеходов, а далее при попытке сбежать с места ДТП наехал на толпу музыкантов, погибли 34 человека.

В Китае микроавтобус протаранил толпу на овощном рынке В Китае микроавтобус протаранил толпу на овощном рынке

Погибли четыре человека, несколько человек получили травмы


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх