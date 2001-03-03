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Кровавое ДТП в Нью-Йорке: погибли дети и беременная женщина
В результате наезда автомобиля также травмировано несколько несовершеннолетних.
В Нью-Йорке автомобиль влетел в толпу людей - беременная женщина и двое детей погибли, еще трое несовершеннолетних получили травмы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Известно, что ДТП случилось в районе Бруклин. После того, как виновник аварии совершил ДТП, он попытался скрыться. Но в момент побега, столкнулся с другой машиной.
"Дети умерли. Так чертовски ужасно", - пишет Leah Finnegan в Twitter, публикуя фото с места ЧП.
На данный момент правоохранители выясняют, преднамеренно водитель наехал на пешеходов или нет.
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Копы тут же оцепили место аварии. Судя по фото, автомобили получили довольно сильные повреждения.
В Нью-Йорке автомобиль влетел в толпу людей - беременная женщина и двое детей погибли, еще трое несовершеннолетних получили травмы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Известно, что ДТП случилось в районе Бруклин. После того, как виновник аварии совершил ДТП, он попытался скрыться. Но в момент побега, столкнулся с другой машиной.
"Дети умерли. Так чертовски ужасно", - пишет Leah Finnegan в Twitter, публикуя фото с места ЧП.
На данный момент правоохранители выясняют, преднамеренно водитель наехал на пешеходов или нет.
Читайте также: Мусульмане требуют разрешить ношение хиджаба в школах Казахстана
Копы тут же оцепили место аварии. Судя по фото, автомобили получили довольно сильные повреждения.
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