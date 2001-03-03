Кровавое ДТП в Нью-Йорке: погибли дети и беременная женщина

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В Румынии фура влетела в два автомобиля, среди погибших – дети

На Гаити водитель автобуса наехал на двух пешеходов, а далее при попытке сбежать с места ДТП наехал на толпу музыкантов, погибли 34 человека.