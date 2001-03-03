Раздел: Мир
На Эйфелевой башне появилось послание к женщинам Парижа
Новая иллюминация приурочена к 8 марта.
С 19:00 до полуночи на башне будет светиться надпись Maintenant On Agit, что переводится как "Пришло время действовать", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
На Эйфелевой башне в Париже в преддверии международного женского дня появилась световая надпись в поддержку движения по защите прав женщин.
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Отмечается, что с 19:00 до полуночи на башне будет светиться надпись Maintenant On Agit, что переводится как "Пришло время действовать". Именно так называется французская организация, отстаивающая права женщин.
С 19:00 до полуночи на башне будет светиться надпись Maintenant On Agit, что переводится как "Пришло время действовать", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
На Эйфелевой башне в Париже в преддверии международного женского дня появилась световая надпись в поддержку движения по защите прав женщин.
Читайте также: В Австрии неизвестный ранил троих прохожих ножом
Отмечается, что с 19:00 до полуночи на башне будет светиться надпись Maintenant On Agit, что переводится как "Пришло время действовать". Именно так называется французская организация, отстаивающая права женщин.
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