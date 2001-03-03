Раздел: Мир
В Судане появятся российские наемники из ЧВК "Вагнер", - СМИ
Ранее сообщалось о ликвидации нескольких сотен наёмников из РФ.
Даже после позорного разгрома "самой мощной армии в мире" россияне продолжают ехать в Сирию и не собираются сворачивать здесь свою "военную операцию". Более того, стало известно, что российских наемников отправили в еще одну горячую точку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.
На этот раз "освободители" от ЧВК "Вагнер" уехали в Судан, произошло это в конце минувшей недели. Об этом заявил журналист Игорь Пушкарев.
По его словам, во время визита на российскую базу "вагнеровцев" в Краснодарском крае он узнал, что деятельность ЧВК не будут сворачивать даже после сокрушительных потерь России в Сирии, когда 7 февраля в результате разгромного боя США уничтожили сотни российских наемников под Дейр-эз-Зором. По словам журналиста, ЧВК на прошлой неделе подготовила для горячих точек сразу два отряда наемников.
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"Как мне сказали, по крайней мере в два места: это, собственно, в Сирию и в Африку. Насколько я понял, речь идет о Судане", - заявил журналист.
Даже после позорного разгрома "самой мощной армии в мире" россияне продолжают ехать в Сирию и не собираются сворачивать здесь свою "военную операцию". Более того, стало известно, что российских наемников отправили в еще одну горячую точку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.
На этот раз "освободители" от ЧВК "Вагнер" уехали в Судан, произошло это в конце минувшей недели. Об этом заявил журналист Игорь Пушкарев.
По его словам, во время визита на российскую базу "вагнеровцев" в Краснодарском крае он узнал, что деятельность ЧВК не будут сворачивать даже после сокрушительных потерь России в Сирии, когда 7 февраля в результате разгромного боя США уничтожили сотни российских наемников под Дейр-эз-Зором. По словам журналиста, ЧВК на прошлой неделе подготовила для горячих точек сразу два отряда наемников.
Читайте также: В Австрии неизвестный ранил троих прохожих ножом
"Как мне сказали, по крайней мере в два места: это, собственно, в Сирию и в Африку. Насколько я понял, речь идет о Судане", - заявил журналист.
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