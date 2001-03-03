Раздел: Мир
В Турции за подготовку нападения на посольство США задержали 13 человек
Двенадцать из них – сирийцы.
В Турции 7 марта задержали 13 подозреваемых в подготовке нападения на посольство США в Анкаре и другие объекты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
Отмечается, что правоохранители штурмовали несколько зданий в городе, чтобы задержать их.
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Эти люди, предположительно, связаны с "Исламским государством". 12 из них – сирийцы.
В Турции 7 марта задержали 13 подозреваемых в подготовке нападения на посольство США в Анкаре и другие объекты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
Отмечается, что правоохранители штурмовали несколько зданий в городе, чтобы задержать их.
Читайте также: В Турции закрыли посольство США
Эти люди, предположительно, связаны с "Исламским государством". 12 из них – сирийцы.
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