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Раздел: Мир  
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В Турции за подготовку нападения на посольство США задержали 13 человек

В Турции за подготовку нападения на посольство США задержали 13 человек Двенадцать из них – сирийцы.

В Турции 7 марта задержали 13 подозреваемых в подготовке нападения на посольство США в Анкаре и другие объекты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

Отмечается, что правоохранители штурмовали несколько зданий в городе, чтобы задержать их.

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Эти люди, предположительно, связаны с "Исламским государством". 12 из них – сирийцы.
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 Теги: Турция, США

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Сегодня, 16:41 » Автор: Анна Мартынова
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