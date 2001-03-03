В Британии двадцать человек отравилось нервно-паралитическим веществом

Целью людей, использовавших яд, был полковник ГРУ. Подозревается вмешательство РФ.



Исполняющий обязанности главы полиции британского Уилтшира Кир Притчард заявил, что после инцидента с отравлением полковника ГРУ Сергея Скрипаля за медпомощью обратился 21 человек, сообщает



По его словам, в больницах остаются три человека, среди которых сам Скрипаль, его дочь Юлия и полицейский Ник Бейли, первым прибывший на место происшествия.



«Помощь была оказана ряду людей, где-то 21 человеку, включая мужчину и женщину, найденных на скамейке», — сказал Притчард.



Остальные пострадавшие уже завершили лечение в больнице, им сделали анализы крови, оказали поддержку и проконсультировали.



Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в коме, полицейский в четверг пришел в сознание и заговорил. При этом сержант уголовной полиции соприкоснулся с наибольшей дозой нервно-паралитического вещества, примененного против Скрипаля.



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Он остается в реанимационном отделении, где ему предоставляется лечение по специальной методике. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Исполняющий обязанности главы полиции британского Уилтшира Кир Притчард заявил, что после инцидента с отравлением полковника ГРУ Сергея Скрипаля за медпомощью обратился 21 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Слово и Дело По его словам, в больницах остаются три человека, среди которых сам Скрипаль, его дочь Юлия и полицейский Ник Бейли, первым прибывший на место происшествия.«Помощь была оказана ряду людей, где-то 21 человеку, включая мужчину и женщину, найденных на скамейке», — сказал Притчард.Остальные пострадавшие уже завершили лечение в больнице, им сделали анализы крови, оказали поддержку и проконсультировали.Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в коме, полицейский в четверг пришел в сознание и заговорил. При этом сержант уголовной полиции соприкоснулся с наибольшей дозой нервно-паралитического вещества, примененного против Скрипаля.Он остается в реанимационном отделении, где ему предоставляется лечение по специальной методике.



