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Раздел: Мир  
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В Британии двадцать человек отравилось нервно-паралитическим веществом

В Британии двадцать человек отравилось нервно-паралитическим веществом Целью людей, использовавших яд, был полковник ГРУ. Подозревается вмешательство РФ.

Исполняющий обязанности главы полиции британского Уилтшира Кир Притчард заявил, что после инцидента с отравлением полковника ГРУ Сергея Скрипаля за медпомощью обратился 21 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Слово и Дело.

По его словам, в больницах остаются три человека, среди которых сам Скрипаль, его дочь Юлия и полицейский Ник Бейли, первым прибывший на место происшествия.

«Помощь была оказана ряду людей, где-то 21 человеку, включая мужчину и женщину, найденных на скамейке», — сказал Притчард.

Остальные пострадавшие уже завершили лечение в больнице, им сделали анализы крови, оказали поддержку и проконсультировали.

Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в коме, полицейский в четверг пришел в сознание и заговорил. При этом сержант уголовной полиции соприкоснулся с наибольшей дозой нервно-паралитического вещества, примененного против Скрипаля.

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Он остается в реанимационном отделении, где ему предоставляется лечение по специальной методике.
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 Теги: Британия, отравление

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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