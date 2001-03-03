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Раздел: Мир  
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В Пентагоне сделали смелое заявление относительно России

В Пентагоне сделали смелое заявление относительно России Оборонное ведомство США ответило на создание новых видов вооружения в России.

США могут ответить на гипотетическую массированную атаку со стороны России, которая не знает о местонахождении американских подлодок, заявили в военном ведомстве. Руководители Пентагона обратились к России с посланием, отметив, что США способны ответить на любые угрозы и вооружения Москвы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Заявления были сделаны ходе бюджетных слушаний в комитете Конгресса по вопросам вооруженных сил в ответ на вопросы законодателей относительно заявлений президента России Владимира Путина о новых видах оружия.

"Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом, – заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Гайтен. – Они не могут ничего сделать, кроме массированной атаки против нашей страны, на которую мы можем ответить… Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим курсом".

В свою очередь замминистра обороны США Джон Руд отметил, что заявления Путина "хотя и не стали неожиданностью, но все же вызвали разочарование".

"Мы обеспокоены некоторыми положениями доктрины, которые исходят от России, разговорами о ранней эскалации, усилении роли ядерных средств в конфликте, – сказал Руд и опроверг заявления Москвы о том, что она разрабатывает новые ядерные вооружения в связи с отказом Вашингтона придерживаться предыдущих соглашений в области контроля над вооружениями.

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"США продолжают оставаться верными нашим обязательствам в области контроля над вооружениями, – сказал заместитель министра. – К сожалению, предыдущая практика РФ в том, что касается соблюдения ею обязательств в области контроля над вооружениями, оставляет желать лучшего".
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 Теги: Пентагон, Россия

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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