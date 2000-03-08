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Раздел: Мир  
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В Италии на массовое шествие вышли более десяти тысяч человек

В Италии на массовое шествие вышли более десяти тысяч человекСостоялся марш против расизма.

Более 10 тыс. человек приняли участие в шествии в память об убитом во Флоренции сенегальском уличном торговце. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

По данным полиции, итальянец Роберто Пиррону 5 марта сделал шесть выстрелов из пистолета с близкого расстояния, убив Иди Динеча, который продавал кожаные сумки и зонтики на мосту главного города Тосканы. Убийство произошло на мосту в центре города, после чего африканские мигранты и леворадикальные итальянцы протестовали два дня, требуя объективного расследования преступления, в котором они видели расистскую подоплеку.

10 марта к представителям сенегальской общины на мирное шествие присоединились многочисленные местные жители. Газета La Repubblica оценивает число участников акции в 10 тыс. человек. Манифестанты несли баннеры и транспаранты в память об убитом сенегальце и против ксенофобии и насилия. “Спокойной ночи, брат”, “Я не боюсь”, “Хватит расизма в Италии” — говорили лозунги.

Колонна прошла по центру Флоренции от площади Санта-Мария-Новелла к мосту Веспуччи, на котором произошло преступление, и обратно. Атмосфера марша была мирной и спокойной, но его маршрут охранялся силами правопорядка. В отличие от событий понедельника, когда мигранты перебрасывая мусорные баки, скутеры и большие цветочные горшки, сея страх среди туристов и местных жителей, укрывшихся в окрестных заведениях, в этот раз столкновений и недоразумений удалось избежать. Тосканские СМИ в связи с этим отмечают, что сенегальская община добровольно уплатила ремонт клумб из своего кармана.

К шествию присоединились президент Тосканы Энрико Росси и мэр Флоренции Дарио Нарделли, который 13 марта был вынужден покинуть площадь после конфронтации с итальянскими активистами и несколькими мигрантами.

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Нарделли пообещал, что Флоренция еще раз проведет акцию памяти Иди диен в день его похорон — тогда в городе будет объявлен траур.
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 Теги: Италия, расизм

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Сегодня, 10:18 » Автор: Татьяна Шедько
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