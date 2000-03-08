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Раздел: Мир  
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Си Цзиньпин стал "вечным" президентом Китая

Си Цзиньпин стал "вечным" президентом Китая В Китае сняли ограничение на длительность и количество президентских сроков.

Всекитайское собрание народных представителей сняло ограничение по времени на пребывание на посту президента. "За" проголосовали 2 958 человек, "Против" - лишь двое, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Китае в воскресенье, 11 марта, собрание народных представителей одобрило отмену ограничений сроков пребывания на посту президента, благодаря чему Си Цзиньпин имеет возможность занимать эту должность пожизненно.

Как отмечается, "за" соответствующие изменения в конституции проголосовали 2 958 членов парламента. Лишь два голоса были отданы против, а трое воздержались от голосования.

До сих пор председатель КНР мог занимать должность только два срока по пять лет.

Первая за 14 лет правка конституции КНР снимает ограничения срока полномочий главы государства и его заместителя. Была внесена по представлению Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК).

"Это насущное желание простого народа", - заявил делегат из северо-восточной провинции Хэйлунцзян Цзюй Сюцинь.

Председатель КНР Си Цзиньпин занимает эту должность с 2013 года и должен уйти в отставку в 2023 году. Но теперь он сможет возглавлять страну до конца жизни.

Кроме снятия ограничения срока полномочий главы государства депутаты проголосовали также за включение в конституцию политической философии лидера страны - "мысли Си Цзиньпина о социализме с китайскими особенностями".

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В конце прошлого года Си Цзиньпин был переизбран главой Компартии Китая. 2300 делегатов съезда КПК приняли единогласное решение внести имя Си Цзиньпина в текст устава, поставив его тем самым на один уровень с двумя крупнейшими коммунистическими лидерами страны – "великим кормчим" Мао Цзэдуном и реформатором Китая Дэн Сяопином.
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 Теги: Си Цзиньпин, Китай

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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