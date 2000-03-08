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В Руанде молния попала в церковь и убила 16 человек

В Руанде молния попала в церковь и убила 16 человек Ещё несколько десятков человек ранены.

На юге Руанды погибло, по меньшей мере, 16 человек в результате ударов молнии с 9 по 10 марта, десятки человек ранены, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

В субботу, 10 марта молния ударила в церковь, в которой около 11 часов утра молилось 45 человек. В результате удара погибло 14 прихожан, сообщил на брифинге в средствах массовой информации мэр города Няругуру Франсуа Хабитегеко.

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"Некоторые потерпевшие остаются в критическом состоянии", - сказал мэр. Также он добавил, что еще двое человек, включая ученика начальной школы, умерли в начале пятницы, 9 марта, после удара молнии. Получили ранения еще 16 человек.
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 Теги: Руанда, молния, церковь

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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