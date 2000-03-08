Раздел: Мир
В Руанде молния попала в церковь и убила 16 человек
Ещё несколько десятков человек ранены.
На юге Руанды погибло, по меньшей мере, 16 человек в результате ударов молнии с 9 по 10 марта, десятки человек ранены, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
В субботу, 10 марта молния ударила в церковь, в которой около 11 часов утра молилось 45 человек. В результате удара погибло 14 прихожан, сообщил на брифинге в средствах массовой информации мэр города Няругуру Франсуа Хабитегеко.
Читайте также: В Сирии испытано уже 210 видов российского оружия
"Некоторые потерпевшие остаются в критическом состоянии", - сказал мэр. Также он добавил, что еще двое человек, включая ученика начальной школы, умерли в начале пятницы, 9 марта, после удара молнии. Получили ранения еще 16 человек.
На юге Руанды погибло, по меньшей мере, 16 человек в результате ударов молнии с 9 по 10 марта, десятки человек ранены, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
В субботу, 10 марта молния ударила в церковь, в которой около 11 часов утра молилось 45 человек. В результате удара погибло 14 прихожан, сообщил на брифинге в средствах массовой информации мэр города Няругуру Франсуа Хабитегеко.
Читайте также: В Сирии испытано уже 210 видов российского оружия
"Некоторые потерпевшие остаются в критическом состоянии", - сказал мэр. Также он добавил, что еще двое человек, включая ученика начальной школы, умерли в начале пятницы, 9 марта, после удара молнии. Получили ранения еще 16 человек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
110
0
Оставьте свой комментарий