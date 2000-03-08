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Крушение самолета в Иране: погибло 11 человек
Пассажирский самолёт врезался в скалы, выживших нет.
В Иране потерпел крушение турецкий пассажирский самолет. Известно, что лайнер направлялся из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул. Судно упало в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара об землю оно загорелось, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
По предварительным данным, на борту находилось не менее десятка людей – восемь пассажиров и три члена экипажа.
Позже "Радио Свобода" со ссылкой на иранское государственное телевидение уточнило, что самолет врезался в гору, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек. Также стало известно, что судно было частным.
В управлении по чрезвычайным ситуациям Ирана заявили, что на месте крушения были обнаружены обгоревшие останки 11 человек– восьми пассажиров и троих членов экипажа.
По словам специалистов, для идентификации найденных останков потребуется анализ ДНК. Всего в поисково-спасательной операции были задействованы несколько спецбригад, а также альпинисты и пожарные.
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Обломки самолета были найдены на высоте около 400-500 метров над уровнем моря, практически на краю скалы.
В Иране потерпел крушение турецкий пассажирский самолет. Известно, что лайнер направлялся из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул. Судно упало в провинции Чехармехаль и Бахтиария. После удара об землю оно загорелось, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
По предварительным данным, на борту находилось не менее десятка людей – восемь пассажиров и три члена экипажа.
Позже "Радио Свобода" со ссылкой на иранское государственное телевидение уточнило, что самолет врезался в гору, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек. Также стало известно, что судно было частным.
В управлении по чрезвычайным ситуациям Ирана заявили, что на месте крушения были обнаружены обгоревшие останки 11 человек– восьми пассажиров и троих членов экипажа.
По словам специалистов, для идентификации найденных останков потребуется анализ ДНК. Всего в поисково-спасательной операции были задействованы несколько спецбригад, а также альпинисты и пожарные.
Читайте также: В Сирии испытано уже 210 видов российского оружия
Обломки самолета были найдены на высоте около 400-500 метров над уровнем моря, практически на краю скалы.
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