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Раздел: Мир  
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Авиакатастрофа в Непале: новые подробности

Авиакатастрофа в Непале: новые подробностиСтало известно количество погибших и пострадавших.

В результате авиакатастрофы самолета авиакомпании US-Bangla airlines в столице Непала Катманду погибли 27 человек, не менее 20 пассажиров получили ранения. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на власти Непала, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

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Самолет при заходе на посадку отклонился от посадочной полосы, загорелся и врезался в футбольное поле неподалеку. На место отправили спасателей и военных.

Авиакатастрофа в Непале: новые подробности

Авиакатастрофа в Непале: новые подробности

Авиакатастрофа в Непале: новые подробности

Авиакатастрофа в Непале: новые подробности

Авиакатастрофа в Непале: новые подробности
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 Теги: Непал, авиакатастрофа

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Сегодня, 13:46 » Автор: Татьяна Шедько
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