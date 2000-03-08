Раздел: Мир
Авиакатастрофа в Непале: новые подробности
Стало известно количество погибших и пострадавших.
В результате авиакатастрофы самолета авиакомпании US-Bangla airlines в столице Непала Катманду погибли 27 человек, не менее 20 пассажиров получили ранения. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на власти Непала, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Читайте также: В Непале потерпел крушение пассажирский самолет
Самолет при заходе на посадку отклонился от посадочной полосы, загорелся и врезался в футбольное поле неподалеку. На место отправили спасателей и военных.
В результате авиакатастрофы самолета авиакомпании US-Bangla airlines в столице Непала Катманду погибли 27 человек, не менее 20 пассажиров получили ранения. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на власти Непала, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Читайте также: В Непале потерпел крушение пассажирский самолет
Самолет при заходе на посадку отклонился от посадочной полосы, загорелся и врезался в футбольное поле неподалеку. На место отправили спасателей и военных.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
497
0
Оставьте свой комментарий