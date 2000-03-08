Великобритания обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Британия сделала тревожное заявление по России Россия может начать боевые действия против какой-то из стран раньше, чем международное сообщество успеет к этому подготовиться.

Химическая атака в Сирии: Британия сделала громкое заявление В Минобороны Великобритании заявили, что во время химатаки в Сирии использовали зарин.