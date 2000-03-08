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Великобритания обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля
Серьёзное заявление сделала Премьер-министр страны.
Британия фактически открытым текстом обвинила Кремль в попытке убийства на своей территории бывшего разведчика Скрипаля. России дали лишь шанс попробовать найти логичное объяснение тому факту, что травили российским химическим оружием, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Реал.
По словам премьер-министра Терезы Мэй, Скрипаль был отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом военного типа. В его определении участвовали ведущие мировые эксперты в Оборонной научно-технической лаборатории.
"Основываясь на положительной идентификации этого химического вещества экспертами мирового уровня в оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауни, на нашем знании, что Россия ранее производила это вещество, и до сих пор в состоянии делать это, данных, что Россия осуществляет спонсируемые государством убийства... Правительство пришло к выводу, что с большой вероятностью Россия ответственна за действия против Сергея и Юлии Скрипалей", - заявила Мэй.
В МИД России на это отреагировали традиционно - грубостью, фамильярностью и перекручиванием фактов. Правая рука Лаврова Мария Захарова назвала заявление премьер-министра Мэй "цирковым шоу в британском парламенте".
"Прежде чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела — про (экс-офицера ФСБ Александра) Литвиненко, (олигарха Бориса) Березовского, (бизнесмена Александра) Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле", - добавила она.
И это при том, что по Литвиненко британское правосудие четко назвала исполнителей убийства, определило, что оно осуществлено по воле Кремля и даже заявило, что с большой долей вероятности по приказу лично Путина. У Захаровой якобы этого не знают.
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Очевидно, что в Британии столкнулись с тем, чем имеет дело Украина вот уже четыре года, против которой российская военная машина ведет убийственную войну, а власти РФ твердят, что они тут ни при чем.
Британия фактически открытым текстом обвинила Кремль в попытке убийства на своей территории бывшего разведчика Скрипаля. России дали лишь шанс попробовать найти логичное объяснение тому факту, что травили российским химическим оружием, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Реал.
По словам премьер-министра Терезы Мэй, Скрипаль был отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом военного типа. В его определении участвовали ведущие мировые эксперты в Оборонной научно-технической лаборатории.
"Основываясь на положительной идентификации этого химического вещества экспертами мирового уровня в оборонной научно-технической лаборатории в Портон-Дауни, на нашем знании, что Россия ранее производила это вещество, и до сих пор в состоянии делать это, данных, что Россия осуществляет спонсируемые государством убийства... Правительство пришло к выводу, что с большой вероятностью Россия ответственна за действия против Сергея и Юлии Скрипалей", - заявила Мэй.
В МИД России на это отреагировали традиционно - грубостью, фамильярностью и перекручиванием фактов. Правая рука Лаврова Мария Захарова назвала заявление премьер-министра Мэй "цирковым шоу в британском парламенте".
"Прежде чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела — про (экс-офицера ФСБ Александра) Литвиненко, (олигарха Бориса) Березовского, (бизнесмена Александра) Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле", - добавила она.
И это при том, что по Литвиненко британское правосудие четко назвала исполнителей убийства, определило, что оно осуществлено по воле Кремля и даже заявило, что с большой долей вероятности по приказу лично Путина. У Захаровой якобы этого не знают.
Читайте также: Си Цзиньпин стал "вечным" президентом Китая
Очевидно, что в Британии столкнулись с тем, чем имеет дело Украина вот уже четыре года, против которой российская военная машина ведет убийственную войну, а власти РФ твердят, что они тут ни при чем.
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