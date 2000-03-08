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Раздел: Мир  
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В Египте раскрыли банду торговцев органами

В Египте раскрыли банду торговцев органами Преступная группировка состояла из семи человек.

Банда врачей и посредников из семи человек склоняла малоимущих, беженцев и других нуждающихся в деньгах людей к продаже своих органов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Египетские полицейские задержали в Каире группу из врачей и посредников, занимавшихся торговлей донорскими органами.

Отмечается, что в банду входило семь человек. Как рассказали журналистам полицейские, преступники склоняли малоимущих, беженцев и других нуждающихся в деньгах людей к продаже своих органов. При этом они принуждали своих жертв подписывать финансовые документы, чтобы они не смогли отказаться от пересадки органов или обратиться в полицию.

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Ранее сообщалось, что в столице Египта полиция обнаружила банду врачей и их посредников, занимавшихся торговлей органами. Злоумышленники находили доноров, остро нуждающихся в деньгах, и уговаривали их за 25 тысяч египетских фунтов (более 1,4 тысячи долларов) продать свою почку.
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 Теги: Египет, торговля органами

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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