Раздел: Мир
В Египте раскрыли банду торговцев органами
Преступная группировка состояла из семи человек.
Банда врачей и посредников из семи человек склоняла малоимущих, беженцев и других нуждающихся в деньгах людей к продаже своих органов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Египетские полицейские задержали в Каире группу из врачей и посредников, занимавшихся торговлей донорскими органами.
Отмечается, что в банду входило семь человек. Как рассказали журналистам полицейские, преступники склоняли малоимущих, беженцев и других нуждающихся в деньгах людей к продаже своих органов. При этом они принуждали своих жертв подписывать финансовые документы, чтобы они не смогли отказаться от пересадки органов или обратиться в полицию.
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Ранее сообщалось, что в столице Египта полиция обнаружила банду врачей и их посредников, занимавшихся торговлей органами. Злоумышленники находили доноров, остро нуждающихся в деньгах, и уговаривали их за 25 тысяч египетских фунтов (более 1,4 тысячи долларов) продать свою почку.
Банда врачей и посредников из семи человек склоняла малоимущих, беженцев и других нуждающихся в деньгах людей к продаже своих органов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Египетские полицейские задержали в Каире группу из врачей и посредников, занимавшихся торговлей донорскими органами.
Отмечается, что в банду входило семь человек. Как рассказали журналистам полицейские, преступники склоняли малоимущих, беженцев и других нуждающихся в деньгах людей к продаже своих органов. При этом они принуждали своих жертв подписывать финансовые документы, чтобы они не смогли отказаться от пересадки органов или обратиться в полицию.
Читайте также: Великобритания обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля
Ранее сообщалось, что в столице Египта полиция обнаружила банду врачей и их посредников, занимавшихся торговлей органами. Злоумышленники находили доноров, остро нуждающихся в деньгах, и уговаривали их за 25 тысяч египетских фунтов (более 1,4 тысячи долларов) продать свою почку.
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