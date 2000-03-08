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Раздел: Мир  
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В парижском музее проведут экскурсию для нудистов

В парижском музее проведут экскурсию для нудистов Экскурсию организовала Ассоциация нудистов в Париже.

Токийский дворец (Национальный музей искусства в Франция) станет первой галереей в Париже, который проведет экскурсию исключительно для нудистов. Мероприятие состоится 5 мая, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Посетители смогут оставить пальто и остальную часть своей одежды в гардеробе и прогуляться выставками музея.

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Мероприятие организовала Ассоциация нудистов в Париже. Для посещения музея необходимо предварительно зарегистрироваться.
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 Теги: Париж, музей

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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