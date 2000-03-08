Раздел: Мир
В парижском музее проведут экскурсию для нудистов
Экскурсию организовала Ассоциация нудистов в Париже.
Токийский дворец (Национальный музей искусства в Франция) станет первой галереей в Париже, который проведет экскурсию исключительно для нудистов. Мероприятие состоится 5 мая, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Посетители смогут оставить пальто и остальную часть своей одежды в гардеробе и прогуляться выставками музея.
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Мероприятие организовала Ассоциация нудистов в Париже. Для посещения музея необходимо предварительно зарегистрироваться.
Токийский дворец (Национальный музей искусства в Франция) станет первой галереей в Париже, который проведет экскурсию исключительно для нудистов. Мероприятие состоится 5 мая, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Посетители смогут оставить пальто и остальную часть своей одежды в гардеробе и прогуляться выставками музея.
Читайте также: В Египте раскрыли банду торговцев органами
Мероприятие организовала Ассоциация нудистов в Париже. Для посещения музея необходимо предварительно зарегистрироваться.
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