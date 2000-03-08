Раздел: Мир
В Польше начали демонтаж мемориала Красной армии
Монумент сносят в рамках декоммунизации.
Памятник Благодарности Красной армии начали демонтировать в городе Иновроцлав (Куявско-Поморское воеводство), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Realist.
«12-метровый монумент стоял в Иновроцлаве 65 лет. Сейчас же он попал под действие обновленного закона о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, символизирующих коммунизм или другой тоталитарный строй», —говорится в сообщении.
Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти республики. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране.
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Несколько мемориалов на основании этого закона уже были снесены.
Памятник Благодарности Красной армии начали демонтировать в городе Иновроцлав (Куявско-Поморское воеводство), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Realist.
«12-метровый монумент стоял в Иновроцлаве 65 лет. Сейчас же он попал под действие обновленного закона о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, символизирующих коммунизм или другой тоталитарный строй», —говорится в сообщении.
Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти республики. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране.
Читайте также: В парижском музее проведут экскурсию для нудистов
Несколько мемориалов на основании этого закона уже были снесены.
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