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Раздел: Мир  
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В Польше начали демонтаж мемориала Красной армии

В Польше начали демонтаж мемориала Красной армии Монумент сносят в рамках декоммунизации.

Памятник Благодарности Красной армии начали демонтировать в городе Иновроцлав (Куявско-Поморское воеводство), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Realist.

«12-метровый монумент стоял в Иновроцлаве 65 лет. Сейчас же он попал под действие обновленного закона о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, символизирующих коммунизм или другой тоталитарный строй», —говорится в сообщении.

Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти республики. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране.

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Несколько мемориалов на основании этого закона уже были снесены.
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 Теги: Польша, памятник

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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