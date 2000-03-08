Раздел: Мир
В США взорвалась посылка: есть жертвы
Погиб подросток и пострадала женщина.
В понедельник, 12 марта, в результате взрыва подозрительного пакета в одном из домов Остина, штат Техас, погиб подросток, женщина получила серьезные ранения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как сообщает AP со ссылкой на полицию, 17-летний парень умер на месте происшествия, а 40-летнюю женщину госпитализировали в местную больницу в критическом состоянии.
По информации полиции, неизвестные оставили пакет у входной двери. Он не был доставлен официальной почтовой службой.
Это второй подобный случай в столице Техаса. 2 марта в результате взрыва подозрительной посылки погиб 39-летний мужчина.
Полиция расследует связь между инцидентами. Также рассматривается версия, что преступление было совершено на почве ненависти, потому что жертвы в обоих случаях были темнокожими.
На данный момент полицейские изымают видео из камер наблюдения из близлежащих домов, чтобы идентифицировать подозреваемого.
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К расследованию подключились детективы ФБР.
В понедельник, 12 марта, в результате взрыва подозрительного пакета в одном из домов Остина, штат Техас, погиб подросток, женщина получила серьезные ранения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как сообщает AP со ссылкой на полицию, 17-летний парень умер на месте происшествия, а 40-летнюю женщину госпитализировали в местную больницу в критическом состоянии.
По информации полиции, неизвестные оставили пакет у входной двери. Он не был доставлен официальной почтовой службой.
Это второй подобный случай в столице Техаса. 2 марта в результате взрыва подозрительной посылки погиб 39-летний мужчина.
Полиция расследует связь между инцидентами. Также рассматривается версия, что преступление было совершено на почве ненависти, потому что жертвы в обоих случаях были темнокожими.
На данный момент полицейские изымают видео из камер наблюдения из близлежащих домов, чтобы идентифицировать подозреваемого.
Читайте также: В британском парламенте нашли неизвестное вещество: двое в больнице
К расследованию подключились детективы ФБР.
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