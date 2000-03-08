Раздел: Мир
В России заявили о предполагаемых виновниках в деле Скрипаля
В России считают, что к этому причастна сама Британия.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля причастна Великобритания. Соответствующие его слова передает информационное агентство "Интерфакс", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
В частности, он вышеупомянутый инцидент назвал "провокацией", проведенной британской спецслужбой или "какими-то отморозками".
По его словам, в отравлении бывшего шпиона может быть замешана и какая-то третья сторона.
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"Для чего убирать Скрипаля? Если он является таким ценным сотрудником, не надо было его обменивать на Чапман и команду. Если обменяли, следовательно, он никому уже был не нужен. Зачем сейчас России, когда уже прошло столько лет, заниматься его отравлением накануне президентских выборов?" — спрашивает Джабаров.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля причастна Великобритания. Соответствующие его слова передает информационное агентство "Интерфакс", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
В частности, он вышеупомянутый инцидент назвал "провокацией", проведенной британской спецслужбой или "какими-то отморозками".
По его словам, в отравлении бывшего шпиона может быть замешана и какая-то третья сторона.
Читайте также: В Кремле прокомментировали инцидент с экс-шпионом Скрипалем
"Для чего убирать Скрипаля? Если он является таким ценным сотрудником, не надо было его обменивать на Чапман и команду. Если обменяли, следовательно, он никому уже был не нужен. Зачем сейчас России, когда уже прошло столько лет, заниматься его отравлением накануне президентских выборов?" — спрашивает Джабаров.
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