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Раздел: Мир  
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В России заявили о предполагаемых виновниках в деле Скрипаля

В России считают, что к этому причастна сама Британия.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля причастна Великобритания. Соответствующие его слова передает информационное агентство "Интерфакс", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

В частности, он вышеупомянутый инцидент назвал "провокацией", проведенной британской спецслужбой или "какими-то отморозками".

По его словам, в отравлении бывшего шпиона может быть замешана и какая-то третья сторона.

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"Для чего убирать Скрипаля? Если он является таким ценным сотрудником, не надо было его обменивать на Чапман и команду. Если обменяли, следовательно, он никому уже был не нужен. Зачем сейчас России, когда уже прошло столько лет, заниматься его отравлением накануне президентских выборов?" — спрашивает Джабаров.
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 Теги: Россия, Британия

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Сегодня, 11:29 » Автор: Татьяна Шедько
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