В России заявили о предполагаемых виновниках в деле Скрипаля

В России считают, что к этому причастна сама Британия.



Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля причастна Великобритания. Соответствующие его слова передает информационное агентство "Интерфакс", пишет



В частности, он вышеупомянутый инцидент назвал "провокацией", проведенной британской спецслужбой или "какими-то отморозками".



По его словам, в отравлении бывшего шпиона может быть замешана и какая-то третья сторона.



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"Для чего убирать Скрипаля? Если он является таким ценным сотрудником, не надо было его обменивать на Чапман и команду. Если обменяли, следовательно, он никому уже был не нужен. Зачем сейчас России, когда уже прошло столько лет, заниматься его отравлением накануне президентских выборов?" — спрашивает Джабаров.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля причастна Великобритания. Соответствующие его слова передает информационное агентство "Интерфакс", пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал В частности, он вышеупомянутый инцидент назвал "провокацией", проведенной британской спецслужбой или "какими-то отморозками".По его словам, в отравлении бывшего шпиона может быть замешана и какая-то третья сторона."Для чего убирать Скрипаля? Если он является таким ценным сотрудником, не надо было его обменивать на Чапман и команду. Если обменяли, следовательно, он никому уже был не нужен. Зачем сейчас России, когда уже прошло столько лет, заниматься его отравлением накануне президентских выборов?" — спрашивает Джабаров.



