Раздел: Мир
В британском парламенте вновь нашли подозрительный пакет
Это уже второй инцидент за последние дни.
В здании парламента Великобритании снова обнаружили подозрительный пакет - это уже второй подобный инцидент за последние дни. Об этом сообщает Reuters, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
"Были вызваны офицеры-специалисты, которые проверят этот пакет", - говорится в заявлении полиции, где также указано, что пока нет никаких сообщений о раненых.
Как сообщалось, в понедельник, 12 марта, в парламенте Великобритании нашли подозрительный пакет, два человека доставлены в больницу в качестве меры пресечения.
Впоследствии оказалось, что подозрительное вещество, обнаруженное в здании парламента Великобритании в Лондоне, не опасна.
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Инцидент произошел к выступлению премьера Великобритании Терезы Мэй перед депутатами Палаты общин, во время которого она объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипача и его дочери Юлии.
В здании парламента Великобритании снова обнаружили подозрительный пакет - это уже второй подобный инцидент за последние дни. Об этом сообщает Reuters, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
"Были вызваны офицеры-специалисты, которые проверят этот пакет", - говорится в заявлении полиции, где также указано, что пока нет никаких сообщений о раненых.
Как сообщалось, в понедельник, 12 марта, в парламенте Великобритании нашли подозрительный пакет, два человека доставлены в больницу в качестве меры пресечения.
Впоследствии оказалось, что подозрительное вещество, обнаруженное в здании парламента Великобритании в Лондоне, не опасна.
Читайте также: В британском парламенте нашли неизвестное вещество: двое в больнице
Инцидент произошел к выступлению премьера Великобритании Терезы Мэй перед депутатами Палаты общин, во время которого она объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипача и его дочери Юлии.
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