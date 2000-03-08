» » В британском парламенте вновь нашли подозрительный пакет
Раздел: Мир  
0

В британском парламенте вновь нашли подозрительный пакет

В британском парламенте вновь нашли подозрительный пакетЭто уже второй инцидент за последние дни.

В здании парламента Великобритании снова обнаружили подозрительный пакет - это уже второй подобный инцидент за последние дни. Об этом сообщает Reuters, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

"Были вызваны офицеры-специалисты, которые проверят этот пакет", - говорится в заявлении полиции, где также указано, что пока нет никаких сообщений о раненых.

Как сообщалось, в понедельник, 12 марта, в парламенте Великобритании нашли подозрительный пакет, два человека доставлены в больницу в качестве меры пресечения.

Впоследствии оказалось, что подозрительное вещество, обнаруженное в здании парламента Великобритании в Лондоне, не опасна.

Читайте также: В британском парламенте нашли неизвестное вещество: двое в больнице

Инцидент произошел к выступлению премьера Великобритании Терезы Мэй перед депутатами Палаты общин, во время которого она объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипача и его дочери Юлии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Британия, пакет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:59 » Автор: Татьяна Шедько
     203
     0

Похожие новости по теме

В британском парламенте нашли неизвестное вещество: двое в больнице В британском парламенте нашли неизвестное вещество: двое в больнице

Территорию вокруг здания оцепили.

В Швейцарии эвакуировали консульство США В Швейцарии эвакуировали консульство США

Сотрудники нашли подозрительный пакет в вестибюле.

В Шотландии эвакуировали парламент В Шотландии эвакуировали парламент

В помещении был найден пакет с белым веществом.

Странный пакет не на шутку взбудоражил весь Белый Дом Странный пакет не на шутку взбудоражил весь Белый Дом

Пакет с неизвестным содержимым стал причиной немалого волнения.

В США возле Белого дома нашли подозрительный пакет В США возле Белого дома нашли подозрительный пакет

В данный момент проводится изучение подозрительного пакета


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх