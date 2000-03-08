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Раздел: Мир  
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На Италию обрушился мощный торнадо

На Италию обрушился мощный торнадоИз-за непогоды пострадали 15 человек.

12 марта на Юг Италии пришёл сильный торнадо. Вследствие непогоды в провинции Казерта пострадали более 15 человек. Об этом сообщает Earth-chronicles, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.

Торнадо разбил билборды и придорожные знаки, поломал много деревьев и даже снес крыши и балконы некоторых домов. В результате урагана автомобили переносило ветром на десятки метров, а несколько грузовиков перевернулись.

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Трасса, соединяющая город с Неаполем, оказалась заблокирована из-за нескольких трейлеров, которые вынесло на дорогу с ближайшей стоянки.

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Торнадо, который сопровождался сильной грозой, оборвал линии электропередач. Несколько районов Казерты остались без электроэнергии. Власти решили закрыть все учебные заведения, чтобы оценить ущерб, нанесенный торнадо.

На Италию обрушился мощный торнадо

На Италию обрушился мощный торнадо

На Италию обрушился мощный торнадо
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 Теги: Италия, торнадо

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Сегодня, 17:33 » Автор: Татьяна Шедько
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