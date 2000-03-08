Раздел: Мир
На Италию обрушился мощный торнадо
Из-за непогоды пострадали 15 человек.
12 марта на Юг Италии пришёл сильный торнадо. Вследствие непогоды в провинции Казерта пострадали более 15 человек. Об этом сообщает Earth-chronicles, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.
Торнадо разбил билборды и придорожные знаки, поломал много деревьев и даже снес крыши и балконы некоторых домов. В результате урагана автомобили переносило ветром на десятки метров, а несколько грузовиков перевернулись.
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Трасса, соединяющая город с Неаполем, оказалась заблокирована из-за нескольких трейлеров, которые вынесло на дорогу с ближайшей стоянки.
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Торнадо, который сопровождался сильной грозой, оборвал линии электропередач. Несколько районов Казерты остались без электроэнергии. Власти решили закрыть все учебные заведения, чтобы оценить ущерб, нанесенный торнадо.
12 марта на Юг Италии пришёл сильный торнадо. Вследствие непогоды в провинции Казерта пострадали более 15 человек. Об этом сообщает Earth-chronicles, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.
Торнадо разбил билборды и придорожные знаки, поломал много деревьев и даже снес крыши и балконы некоторых домов. В результате урагана автомобили переносило ветром на десятки метров, а несколько грузовиков перевернулись.
Читайте также: В Украине ожидается повышение уровней воды в реках
Трасса, соединяющая город с Неаполем, оказалась заблокирована из-за нескольких трейлеров, которые вынесло на дорогу с ближайшей стоянки.
Читайте также: Лесной пожар в Индии: много погибших
Торнадо, который сопровождался сильной грозой, оборвал линии электропередач. Несколько районов Казерты остались без электроэнергии. Власти решили закрыть все учебные заведения, чтобы оценить ущерб, нанесенный торнадо.
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