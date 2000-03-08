На Италию обрушился мощный торнадо

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Мощный смерч захватил в плен американский штат Оклахома. Шесть человек погибли из-за очень сильного торнадо, который пронеся штатом Оклахома в Америке. Смерч убил 4 взрослых и двух детей в возрасте 4 года и 3 месяца. В больницах с ранениями различной тяжести находится 29 раненых, причем 7 - в очень тяжелом состоянии. Больше