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Раздел: Мир  
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В Греции украинца приговорили к 180 годам заключения

В Греции украинца приговорили к 180 годам заключения Причиной обвинения моряка стала незаконная перевозка беженцев.

Суд в Греции 12 марта приговорил украинского моряка Дениса Бровченко к 180 годам тюрьмы за незаконную перевозку сирийских беженцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как отмечается, граждане ЕС и турки, задержанные по таким же обвинениям, отбывают в греческих тюрьмах лишь по несколько лет.

По мнению Бровченко, проблема в том, что дипломаты других стран, в отличие от украинских, каким-то образом договариваются с греческими властями относительно своих граждан.

"Все были задержаны береговой охраной при перевозке беженцев из Ближнего Востока в Италию морским путем. Сейчас это распространенная вакансия в Европе. А вот последствия являются шокирующим сюрпризом для каждого - пожизненное заключение", - заявил он.

Бровченко также добавил, что местные власти не дают гражданам Украины возможности защитить себя, а представители украинского консульства "игнорируют все наши многократные просьбы о помощи, такие как юридическая поддержка или хотя бы визит и консультация".

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"Мы не знаем, что указано в наших показаниях, по каким статьям нас обвиняют, как защищаться в суде… Никто из нас ранее не имел проблем с законом! Все оказались здесь, помогая людям бежать от войны в Европу, которая их принимает. Зверское преступление, не так ли? Не спорим, закон был нарушен и за это нужно нести наказание, но оно не соизмеримо с содеянным!", - подчеркнул украинец.
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 Теги: Греция, приговор

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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