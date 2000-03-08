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Раздел: Мир  
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Крушение вертолета во Франции: погибло два человека

Крушение вертолета во Франции: погибло два человека Пилоту летательного аппарата было 70 лет.

Инцидент произошел вечером 13 марта под городом Перпиньян (департамент Восточные Пиренеи). Жертвами крушения стали 70-летний пилот вертолета и 30-летний пассажир, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Ведется расследование.

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Ранее, вечером 11 марта в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в пролив Ист-Ривер. Двое пассажиров погибли во время крушения вертолета. Еще трое – спустя время в больнице.
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 Теги: Франция, вертолёт

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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