Раздел: Мир
Крушение вертолета во Франции: погибло два человека
Пилоту летательного аппарата было 70 лет.
Инцидент произошел вечером 13 марта под городом Перпиньян (департамент Восточные Пиренеи). Жертвами крушения стали 70-летний пилот вертолета и 30-летний пассажир, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ведется расследование.
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Ранее, вечером 11 марта в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в пролив Ист-Ривер. Двое пассажиров погибли во время крушения вертолета. Еще трое – спустя время в больнице.
Инцидент произошел вечером 13 марта под городом Перпиньян (департамент Восточные Пиренеи). Жертвами крушения стали 70-летний пилот вертолета и 30-летний пассажир, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ведется расследование.
Читайте также: Эйфелеву башню собираются перекрасить в красный цвет
Ранее, вечером 11 марта в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в пролив Ист-Ривер. Двое пассажиров погибли во время крушения вертолета. Еще трое – спустя время в больнице.
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