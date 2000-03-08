Меркель прокомментировала отравление бывшего российского разведчика

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Канцлер ФРГ сильно травмировалась во время лыжной прогулки. Канцлер ФРГ Ангела Меркель получила сильный ушиб и перелом костей таза, катаясь на беговых лыжах. Из-за этого ей пришлось отменить все официальные встречи и поездки на ближайшие три недели.