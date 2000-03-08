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Раздел: Мир  
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В Бельгии за рекордную сумму продали огромный алмаз

В Бельгии за рекордную сумму продали огромный алмазЭто - один из самых больших алмазов в мире.

В Бельгии за $40 млн продали один из крупнейших алмазов в мире – "Легенду Лесото". Об этом сообщает пресс-служба компании Gem Diamonds Ltd., которая нашла камень. У алмаза в 910 карат, размер, как у двух мячиков для гольфа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

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Шахта Летшенг в Лесото, где был найден алмаз, известна размером и качеством камней. Добытые там драгоценности имеют самую высокую среднюю продажную цену в мире, сообщает агентство Bloomberg.
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 Теги: Бельгия, алмаз

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Сегодня, 09:23 » Автор: Татьяна Шедько
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