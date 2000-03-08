Раздел: Мир
В Бельгии за рекордную сумму продали огромный алмаз
Это - один из самых больших алмазов в мире.
В Бельгии за $40 млн продали один из крупнейших алмазов в мире – "Легенду Лесото". Об этом сообщает пресс-служба компании Gem Diamonds Ltd., которая нашла камень. У алмаза в 910 карат, размер, как у двух мячиков для гольфа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Читайте также: Эйфелеву башню собираются перекрасить в красный цвет
Шахта Летшенг в Лесото, где был найден алмаз, известна размером и качеством камней. Добытые там драгоценности имеют самую высокую среднюю продажную цену в мире, сообщает агентство Bloomberg.
В Бельгии за $40 млн продали один из крупнейших алмазов в мире – "Легенду Лесото". Об этом сообщает пресс-служба компании Gem Diamonds Ltd., которая нашла камень. У алмаза в 910 карат, размер, как у двух мячиков для гольфа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Читайте также: Эйфелеву башню собираются перекрасить в красный цвет
Шахта Летшенг в Лесото, где был найден алмаз, известна размером и качеством камней. Добытые там драгоценности имеют самую высокую среднюю продажную цену в мире, сообщает агентство Bloomberg.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
527
0
Оставьте свой комментарий