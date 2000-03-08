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Трамп грозится уволить важных чиновников, - СМИ
Под угрозой увольнения два высокопоставленных чиновника.
Американские СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время может уволить советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и главу аппарата Белого дома Джона Келли. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Среди кандидатур на замену Макмастера рассматривают Джона Болтона, бывшего посла США в ООН, исполнительного директора компании Oracle Сафру Кац, директора агентства национальной безопасности адмирала Майкла Роджерса и вице-президента Ford Motors, который работал в администрации при президентстве Буша, Стивена Бигуна.
Сообщается, что Болтон встречался лично с президентом несколько раз, в том числе во время встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе.
Кроме того, по данным двух источников, у Трампа растет раздражение по отношению к министру по делам ветеранов Давиду Шулкину, которого он также планирует отстранить от должности.
Напомним, президент США Дональд Трамп уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и предложил заменить его директором ЦРУ Майком Помпео. Заместитель бывшего государственного секретаря США Рекса Тиллерсона Стив Голдштейн также был уволен.
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Комитет Сената США по иностранным делам в апреле рассмотрит кандидатуру Помпео.
Американские СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время может уволить советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и главу аппарата Белого дома Джона Келли. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Среди кандидатур на замену Макмастера рассматривают Джона Болтона, бывшего посла США в ООН, исполнительного директора компании Oracle Сафру Кац, директора агентства национальной безопасности адмирала Майкла Роджерса и вице-президента Ford Motors, который работал в администрации при президентстве Буша, Стивена Бигуна.
Сообщается, что Болтон встречался лично с президентом несколько раз, в том числе во время встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе.
Кроме того, по данным двух источников, у Трампа растет раздражение по отношению к министру по делам ветеранов Давиду Шулкину, которого он также планирует отстранить от должности.
Напомним, президент США Дональд Трамп уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и предложил заменить его директором ЦРУ Майком Помпео. Заместитель бывшего государственного секретаря США Рекса Тиллерсона Стив Голдштейн также был уволен.
Читайте также: Трамп планирует создать Космические войска
Комитет Сената США по иностранным делам в апреле рассмотрит кандидатуру Помпео.
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