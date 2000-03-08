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У «руля» с 2005 года: Меркель вновь избрана канцлером

У «руля» с 2005 года: Меркель вновь избрана канцлером

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Ангела Меркель официально выдвинута кандидатом на пост кацнлера Германии Консервативная коалиция пришла к соглашению о едином кандидате на предстоящих выборах.