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У «руля» с 2005 года: Меркель вновь избрана канцлером

У «руля» с 2005 года: Меркель вновь избрана канцлеромМеркель избрали на четвертый срок.

Депутаты Бундестага вновь избрали Ангелу Меркель на пост федерального канцлера Германии в среду, 14 марта. Она возглавила правительство страны в четвертый раз подряд, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Кандидатуру председателя Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали 364 депутата Бундестага. "Против" проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.

В этот же день Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера. Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами Бундестага и членами Бундесрата.

Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые потом также принесут присягу. Во второй половине дня в среду состоится первое заседание правительства.

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На этом завершится самый длинный в истории ФРГ процесс формирования нового правительства, длившийся 171 день.
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 Теги: Меркель, канцлер

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Сегодня, 12:59 » Автор: Татьяна Шедько
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