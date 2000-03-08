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У «руля» с 2005 года: Меркель вновь избрана канцлером
Меркель избрали на четвертый срок.
Депутаты Бундестага вновь избрали Ангелу Меркель на пост федерального канцлера Германии в среду, 14 марта. Она возглавила правительство страны в четвертый раз подряд, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Кандидатуру председателя Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали 364 депутата Бундестага. "Против" проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.
В этот же день Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера. Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами Бундестага и членами Бундесрата.
Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые потом также принесут присягу. Во второй половине дня в среду состоится первое заседание правительства.
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На этом завершится самый длинный в истории ФРГ процесс формирования нового правительства, длившийся 171 день.
Депутаты Бундестага вновь избрали Ангелу Меркель на пост федерального канцлера Германии в среду, 14 марта. Она возглавила правительство страны в четвертый раз подряд, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Кандидатуру председателя Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали 364 депутата Бундестага. "Против" проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.
В этот же день Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера. Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами Бундестага и членами Бундесрата.
Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые потом также принесут присягу. Во второй половине дня в среду состоится первое заседание правительства.
Читайте также: В Германии мужчина нашел полный чемодан «денег» и отдал его полиции
На этом завершится самый длинный в истории ФРГ процесс формирования нового правительства, длившийся 171 день.
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