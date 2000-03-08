Раздел: Мир
На Меркель у здания Бундестага напал мужчина
Мужчину сразу задержали полицейские.
Сегодня, 14 марта на вновь избранную канцлером ФРГ Ангелу Меркель напал у здания парламента Германии неизвестный мужчина. Об этом передает Die Welt, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Мужчина бросился к Меркель, когда она вышла из здания Бундестага после выборов.
Мужчина кричал не по-немецки и его тут же задержали сотрудники правоохранительных органов.
Причина такого поведения пока неизвестна.
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Вскоре после этого президент Франк-Вальтер Штайнмайер назначил Меркель на четвертый срок в качестве канцлера, вручив ей свидетельство о назначении. "Поздравляю, канцлер", - сказал он, пожелав Меркель "всего наилучшего".
Сегодня, 14 марта на вновь избранную канцлером ФРГ Ангелу Меркель напал у здания парламента Германии неизвестный мужчина. Об этом передает Die Welt, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Мужчина бросился к Меркель, когда она вышла из здания Бундестага после выборов.
Мужчина кричал не по-немецки и его тут же задержали сотрудники правоохранительных органов.
Причина такого поведения пока неизвестна.
Читайте также: У «руля» с 2005 года: Меркель вновь избрана канцлером
Вскоре после этого президент Франк-Вальтер Штайнмайер назначил Меркель на четвертый срок в качестве канцлера, вручив ей свидетельство о назначении. "Поздравляю, канцлер", - сказал он, пожелав Меркель "всего наилучшего".
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