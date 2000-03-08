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Раздел: Мир  
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На Меркель у здания Бундестага напал мужчина

На Меркель у здания Бундестага напал мужчинаМужчину сразу задержали полицейские.

Сегодня, 14 марта на вновь избранную канцлером ФРГ Ангелу Меркель напал у здания парламента Германии неизвестный мужчина. Об этом передает Die Welt, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Мужчина бросился к Меркель, когда она вышла из здания Бундестага после выборов.

Мужчина кричал не по-немецки и его тут же задержали сотрудники правоохранительных органов.

Причина такого поведения пока неизвестна.

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Вскоре после этого президент Франк-Вальтер Штайнмайер назначил Меркель на четвертый срок в качестве канцлера, вручив ей свидетельство о назначении. "Поздравляю, канцлер", - сказал он, пожелав Меркель "всего наилучшего".
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 Теги: Меркель, нападение

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Сегодня, 16:02 » Автор: Татьяна Шедько
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