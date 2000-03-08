Раздел: Мир
В США из-за непогоды столкнулись более 80 автомобилей
В массовом ДТП пострадали люди.
Более 80 автомобилей столкнулись во вторник на одном из шоссе в округе Морроу (штат Огайо) из-за снегопада. Об этом сообщает издание Fох 28, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.
Отмечается, что из-за непогоды в ДТП попал 81 автомобиль. По информации издания, в результате случившегося пострадали несколько человек, их доставили в больницы и их жизни ничего не угрожает. Полиция назвала главной причиной происшествия сильный снегопад, из-за которого ухудшилась видимость на дороге.
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Сообщается, что в результате аварии движении по трассе было заблокировано в течение пяти часов. На месте работали 11 тракторов.
Более 80 автомобилей столкнулись во вторник на одном из шоссе в округе Морроу (штат Огайо) из-за снегопада. Об этом сообщает издание Fох 28, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.
Отмечается, что из-за непогоды в ДТП попал 81 автомобиль. По информации издания, в результате случившегося пострадали несколько человек, их доставили в больницы и их жизни ничего не угрожает. Полиция назвала главной причиной происшествия сильный снегопад, из-за которого ухудшилась видимость на дороге.
Читайте также: В США автобус со школьниками рухнул в ущелье
Сообщается, что в результате аварии движении по трассе было заблокировано в течение пяти часов. На месте работали 11 тракторов.
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