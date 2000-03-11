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В США прошли массовые протесты против права на владение оружием

В США прошли массовые протесты против права на владение оружием К акциям присоединились 2500 школ и университетов.

Студенты и учащиеся учебных заведений США сегодня вышли на масштабный всеамериканский протест «от побережья до побережья» против разрешения на свободное владение оружием, в результате которого в школах растет уровень насилия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Mind.

В частности, катализатором акции стала стрельба в школе «Марджори Стоунман Дуглас» в городе Паркленд (штат Флорида), которая была лишь одной из сотен подобных случаев убийства учеников, которые продолжаются в США уже два десятилетия (начиная с трагедии в школе «Колумбайн» в 1999 году).

Собравшись на акцию протеста, ученики выкрикивают слоганы «Хватит молчать», «Разве вы не слышите, как кричат ​​дети?», «Мы хотим перемен». Движение получило название #ENOUGH National School Walkout («Хватит», Национальный школьный бунт). Его цель - повлиять на федеральных и государственных законодателей, чтобы ужесточить законы о праве собственности на оружие, несмотря на яростное сопротивление Национальной стрелковой ассоциации, мощной лоббистской группы, защищающей право на оружие.

Некоторые студенты одеты в оранжевую одежду - официальный цвет движения #ENOUGH. Оранжевый цвет специально носят охотники, чтобы выделяться на охоте и избежать случайного выстрела.
Первые протесты начались в 10.00 с восточного побережья, и в это же время должны были начаться в каждом часовом поясе. По замыслу, во всех школах страны протестные акции должны были длиться 17 минут - по числу погибших в стрельбе в школе Флориды, которую совершил бывший ученик этой школы, унеся жизни 17 учеников.

Протесты продолжались значительно дольше и переместились на центральные улицы городов. В общем к акциям протеста присоединилось 2500 школ и вузов.

Администрация некоторых школ не давала разрешения ученикам на участие в митинге и предупредила о суровой дисциплинарной ответственности. Несмотря на это, многие ученики оставили учебу в школах, чтобы выйти на акцию.

«Мыслей и молитв недостаточно», - утверждают участники акции. Намекая тем самым на сообщения в Twitter Дональда Трампа - кстати, ярого сторонника владения оружием, - который выражает такими стандартными словами соболезнования, иногда путая город и школу, где было совершено очередное насилие.

Сначала Трамп возложил вину за стрельбу в школе Флориды на ФБР и Россию. Затем у него появилась идея ввести в школах обязательное ношение оружия для учителей. Впрочем, учителям эта идея не понравилась и показалась похожей на порядки в концлагерях.

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Еще один масштабный митинг организаторы протеста планируют провести 24 марта в Вашингтоне.
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 Теги: США, протесты, оружие

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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