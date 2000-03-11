Взрыв в Пакистане: погибло шесть человек, десятки ранены

Теракт произошел возле полицейского участка в Лахоре.



В пакистанском городе Лахоре произошел взрыв, в результате происшествия погибли шесть человек. Об этом сообщает местный телеканал, передаёт



Сообщается, что четверо погибших - сотрудники полиции, двое - гражданские. Согласно информации издания, более 12 человек получили ранения. Указано, что взрыв произошел на окраине города возле полицейского участка, рядом с машиной заместителя начальника полиции.



По данным правоохранителей, это была прицельная атака. Правоохранители рассматривают две версии случившегося: атака смертника и предварительная закладка взрывного устройства. Напомним, в начале января в Пакистане в результате теракта погибли, по меньшей мере, семь человек.



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Еще минимум 23 человека получили ранения. Сообщалось, что террорист-смертник атаковал полицейский автомобиль в центре города Кветта. Взрыв был нацелен на полицейскую машину рядом с зоной высокой безопасности, где расположены государственные здания. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В пакистанском городе Лахоре произошел взрыв, в результате происшествия погибли шесть человек. Об этом сообщает местный телеканал, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина Сообщается, что четверо погибших - сотрудники полиции, двое - гражданские. Согласно информации издания, более 12 человек получили ранения. Указано, что взрыв произошел на окраине города возле полицейского участка, рядом с машиной заместителя начальника полиции.По данным правоохранителей, это была прицельная атака. Правоохранители рассматривают две версии случившегося: атака смертника и предварительная закладка взрывного устройства. Напомним, в начале января в Пакистане в результате теракта погибли, по меньшей мере, семь человек.Еще минимум 23 человека получили ранения. Сообщалось, что террорист-смертник атаковал полицейский автомобиль в центре города Кветта. Взрыв был нацелен на полицейскую машину рядом с зоной высокой безопасности, где расположены государственные здания.



