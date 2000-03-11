Раздел: Мир
В США разбился истребитель F-18
Предварительная причина катастрофы - проблемы с двигателем.
У берегов штата Флорида, США, 14 марта потерпел крушение палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F-18 Hornet военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Экипаж из двух человек успел катапультироваться, но их судьба неизвестна", - сообщил главнокомандующий ВМС США Майк Кафка. Он добавил, поисково-спасательные операции продолжаются.
Как уточняется, самолет упал в районе островов Ки-Уэст. Напомним, в результате крушения вертолета в Ист-Ривер в Нью-Йорке выжил только пилот, в то время как пятеро пассажиров погибли. Трех из них в критическом состоянии доставили в больницу, однако они умерли от полученных травм.
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На записи переговоров пилота с диспетчером аэропорта слышно, как он жаловался на неполадки с двигателем. По данным властей, вертолет компании Liberty Helicopters был зафрахтован для частной фотосессии.
У берегов штата Флорида, США, 14 марта потерпел крушение палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F-18 Hornet военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
"Экипаж из двух человек успел катапультироваться, но их судьба неизвестна", - сообщил главнокомандующий ВМС США Майк Кафка. Он добавил, поисково-спасательные операции продолжаются.
Как уточняется, самолет упал в районе островов Ки-Уэст. Напомним, в результате крушения вертолета в Ист-Ривер в Нью-Йорке выжил только пилот, в то время как пятеро пассажиров погибли. Трех из них в критическом состоянии доставили в больницу, однако они умерли от полученных травм.
Читайте также: Взрыв в Пакистане: погибло шесть человек, десятки ранены
На записи переговоров пилота с диспетчером аэропорта слышно, как он жаловался на неполадки с двигателем. По данным властей, вертолет компании Liberty Helicopters был зафрахтован для частной фотосессии.
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