Раздел: Мир
В парламенте Британии вновь нашли подозрительный пакет
Это уже третий случай за последние дни.
Лондонская полиция заявила, что проводит проверку очередного подозрительного пакета, обнаруженного в британском парламенте. Об этом сообщает Reuters, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
"Нас вызвали ... поскольку подозрительный пакет был доставлен в офис в Вестминстерском дворце", - сообщила пресс-секретарь столичной полиции.
"Специалисты на месте, проводится анализ пакета. В качестве меры предосторожности проверяем одну женщину", - добавила она.
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Как известно, несколько подозрительных посылок были направлены в парламентские офисы законодателей-мусульман в последние дни. После проверки полиция заявила, что эти пакеты не представляют угрозы.
Лондонская полиция заявила, что проводит проверку очередного подозрительного пакета, обнаруженного в британском парламенте. Об этом сообщает Reuters, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
"Нас вызвали ... поскольку подозрительный пакет был доставлен в офис в Вестминстерском дворце", - сообщила пресс-секретарь столичной полиции.
"Специалисты на месте, проводится анализ пакета. В качестве меры предосторожности проверяем одну женщину", - добавила она.
Читайте также: Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов
Как известно, несколько подозрительных посылок были направлены в парламентские офисы законодателей-мусульман в последние дни. После проверки полиция заявила, что эти пакеты не представляют угрозы.
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