» » В парламенте Британии вновь нашли подозрительный пакет
Раздел: Мир  
0

В парламенте Британии вновь нашли подозрительный пакет

В парламенте Британии вновь нашли подозрительный пакетЭто уже третий случай за последние дни.

Лондонская полиция заявила, что проводит проверку очередного подозрительного пакета, обнаруженного в британском парламенте. Об этом сообщает Reuters, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

"Нас вызвали ... поскольку подозрительный пакет был доставлен в офис в Вестминстерском дворце", - сообщила пресс-секретарь столичной полиции.

"Специалисты на месте, проводится анализ пакета. В качестве меры предосторожности проверяем одну женщину", - добавила она.

Читайте также: Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов

Как известно, несколько подозрительных посылок были направлены в парламентские офисы законодателей-мусульман в последние дни. После проверки полиция заявила, что эти пакеты не представляют угрозы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Британия, парламент

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:48 » Автор: Татьяна Шедько
     527
     0

Похожие новости по теме

Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов

Премьер обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Британии.

В британском парламенте вновь нашли подозрительный пакет В британском парламенте вновь нашли подозрительный пакет

Это уже второй инцидент за последние дни.

В британском парламенте нашли неизвестное вещество: двое в больнице В британском парламенте нашли неизвестное вещество: двое в больнице

Территорию вокруг здания оцепили.

В Швейцарии эвакуировали консульство США В Швейцарии эвакуировали консульство США

Сотрудники нашли подозрительный пакет в вестибюле.

В США возле Белого дома нашли подозрительный пакет В США возле Белого дома нашли подозрительный пакет

В данный момент проводится изучение подозрительного пакета


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх